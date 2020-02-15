شمشیرباز زنجانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

حامد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از دعوت ورزشکار زنجانی به اردوی تیم ملی شمشیربازی (اسلحه اپه) خبرداد و گفت: این اردو از اول تا هفتم اسفند در تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این اردو جهت آمادگی ملی پوشان جهت اعزام به مسابقات انتخابی المپیک که اردیبهشت ماه در کشور کره برگزار خواهد شد است.

افشاری ادامه داد: اسماعیلی در مسابقات قهرمانی کشور که در تاریخ ۱۱ بهمن برگزار شد موفق به کسب مدال نقره شده بود و با اختلاف ۲۶ امتیاز در صدر رنکینگ کشور قرار دارد.

رئیس هیئت شمشیربازی استان زنجان گفت: با توجه به اینکه فقط یک نفر از ایران به مسابقات انتخابی المپیک اعزام خواهد شد، امیدواریم که کمیته فنی فدراسیون به دور از توصیه‌ها جانب داری و با توجه به رنکینگ کشوری، محمد اسماعیلی را به مسابقات اعزام کند.