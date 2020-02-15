پرداخت ۱۸.۲هزارمیلیارد ریال غرامت سیل به خسارت دیدگان بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های خسارت دیده از سیل تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه امسال، از تعداد ۲۵۷۰۱۷ پرونده به مبلغ ۱۵.۳۲۰ میلیارد ریال در کمیته‌های تخصصی شهرستان‌های استان‌های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تأیید شد و تعداد ۲۳۹۱۴۵ پرونده به مبلغ ۱۱.۷۹۶ میلیارد ریال ضمن تصویب در کارگروه استانی به مرحله پرداخت رسیده است.

وی ادامه داد: از این میزان، مبلغ ۱۰.۱۰۱ میلیارد ریال برای ۲۲۰۰۴۴ پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار کرد: تاکنون، تعداد ۱۷۰۸۸۹ پرونده به مبلغ ۱۵.۱۳۴ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان‌های خسارت دیده از سیل به بانک‌های عامل معرفی و تعداد ۷۷۲۱۷ پرونده به مبلغ ۸.۱۳۲ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است