خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۹ حوزه انتخابیه اصلی استان کرمان رسماً شروع شده و طبق قانون ۱۷۶ ساعت زمان برای تبلیغات در اختیار کاندیداهای کسب ۱۰ کرسی مجلس شورای اسلامی در استان کرمان قرار گرفته است.

دو میلیون و ۱۰۰ نفر واجد شرایط رأی در کرمان

طبق آمار موجود در حال حاضر دو میلیون یکصد نفر در بزرگترین استان کشور واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هستند که از این تعداد ۶۹ هزار نفر رأی اولی می‌باشند.

همچنین طبق اعلام استانداری کرمان ۹۹۲ صندوق اخذ رأی سیار و هزار و ۳۲۸ صندوق رأی ثابت برای اخذ رأی مردم در ۲۳ شهرستان استان کرمان در نظر گرفته شده است.

در حالی که این روزها مهمترین مشکلات مردم معیشتی و مشکلات اقتصادی است، در کمال تعجب برخی از نماینده‌های مجلس که شعارشان محرومیت زدایی و حل مشکلات مردم است. هزینه‌های زیادی برای انتخابات و تبلیغات می‌کنند.

در کنار زرق و برق ستادهای تبلیغاتی برخی از کاندیداها هزینه‌های هنگفتی که انجام شده است اما برخی نیز با انجام تبلیغات مردمی سعی دارند با کمترین هزینه‌ها پیام‌های تبلیغاتی خود را به مردم منتقل کنند.

تبلیغات مجازی افزایش یافت

اما بیشترین حجم تبلیغات در استان کرمان در فضای مجازی در حال انجام است، با شروع رسمی تبلیغات اینستا گرام، تلگرام و واتس آپ مملو از پیام‌هایی است که مردم را به رأی دادن به یک کاندید خاص دعوت می‌کنند.

همچنین عضویت ناخواسته در گروه‌های مختلف اپلیکشین های فضای مجازی نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که کاندیداها به خود اختصاص داده‌اند.

لیست‌های ناقص اصلاح طلبان و اعتدالیون

اما در شهرستان‌های کوچک‌تر که زمینه تبلیغات قومی و طایفه‌ای وجود دارد تبلیغات شکل‌های جالبی به خود می‌گیرد که شامل گستردن سفره‌های وعده‌های غذایی، نصب پوستر بر روی خودروها، سخنرانی و ایجاد کمپین‌های انتخاباتی و دادن وعده‌هایی است که گاه حتی از عهده نمایندگان مجلس به کلی خارج است.

هر چند هنوز گرایش‌های اصلاح طلب و اعتدالیون به لیست‌های مشخص نرسیده‌اند و یا به صورت ناقص در برخی از حوزه‌ها لیست داده‌اند اما اصولگرایان لیست‌های خود را ارائه کرده‌اند و با اتحاد و انسجام بیشتری وارد میدان شده‌اند.

لیست شورای نیروهای انقلاب اسلامی

با این وجود اصولگرایان هنوز به نام مشترک در شهر کرمان نرسیده‌اند و قرار است طی ساعت‌های آینده نام دو کاندید مورد نظر اعلام شود.

همچنین لیست مورد حمایت نیروهای انقلاب اسلامی در استان کرمان به شرح زیر است؛ در حوزه انتخابیه بم (شهرستان‌های شرق استان کرمان) موسی غضنفر آبادی، حوزه بافت حمدالله منظری، حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان خانم عفت شریعتی، حوزه انتخابیه رفسنجان و انار علی جلالی، حوزه انتخابیه کهنوج، فاریاب، رودبار جنوب و قلعه گنج آقای شکرالهی، حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر سیداحمد حسینی، حوزه انتخابیه شهربابک حسین فتاحی و حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد بهنام سعیدی.

۹ حوزه انتخاباتی و ۱۰ کرسی مجلس

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان در گفتگو با مهر لیست نهایی کاندیداها مجلس در استان کرمان را اعلام کرد.

عباس تقی‌زاده بیان کرد: در کرمان ۹ حوزه انتخاباتی وجود دارد که برای کسب ۱۰ کرسی موجود برای استان کرمان در مجلس کاندیداها به رقابت خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: تبلیغات در کرمان آغاز شده و تا ساعت ۸ روز اول اسفند ادامه خواهد یافت و در این راستا تذکرات لازم به ستادهای کاندیداها اعلام شده است.

رقابت ۲۳ زن و ۱۶۷ مرد در انتخابات کرمان

وی گفت: ۱۹۰ نفر در کرمان به رقابت خواهند پرداخت که شامل ۲۳ زن و ۱۶۷ مرد هستند.

تقی زاده با بیان این مطلب که ۱۹۰ نامزد تأیید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی در استان کرمان از سوی شورای نگهبان اعلام شده است اظهار کرد: در حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه ۸ نامزد، حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر ۱۵ نامزد، حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد ۱۲ نامزد، در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار ۲۱ نامزد (۱۹ مرد و ۲ زن)، حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان ۲۰ نامزد (۱۸ مرد و ۲ زن)، در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر ۲۹ نامزد (۲۳ مرد و ۶ زن)، در حوزه انتخابیه شهربابک ۲۲ نامزد (۲۱ مرد و یک زن)، در حوزه انتخابیه کرمان و راور ۵۴ نامزد (۴۲ مرد و ۱۲ زن)، در حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، فاریاب، رودبار جنوب و قلعه گنج نیز ۹ نامزد تأیید صلاحیت شدند.

وی با اشاره به اینکه رأی گیری در ۲ هزار و ۲۵۰ شعبه اخذ رأی انجام خواهد گرفت تصریح کرد: از این تعداد شعب اخذی رأی ۱۳۲۸ شعبه ثابت و ۹۲۲ سیار خواهد بود.

نصب هرگونه علائم تبلیغاتی روی خودرو ممنوع است.

راه اندازی کاروان‌های تبلیغاتی ممنوع است

رئیس پلیس راهور استان کرمان نیز از ممنوعیت هرگونه علائم و نقوش تبلیغاتی و تجاری بر روی خودرو و برخورد با خودروهای متخلف خبر داد.

سرهنگ یوسف نجفی افزود: برابر ماده ۲۰۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی نصب هر نوع علائم و پلاک‌های متفرقه و همچنین الصاق نقش هر نوع آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه‌ها یا بدنه درونی یا بیرونی وسایل نقلیه به منظور تجارت، تبلیغ، نمایش و سایر موارد ممنوع است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس مأموران پلیس راهور در صورت مشاهده اینگونه تخلفات، اعمال قانون و جریمه راننده متخلف را انجام خواهند داد و صاحب خودرو نیز باید نسبت به پاک کردن بدنه خودرو از هرگونه نوشتار یا الصاق عکس اقدام کند.

رئیس پلیس راهور استان کرمان با اشاره به شروع تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع شامل انجام تبلیغات کاندیداها بر روی خودروها نیز می‌شود که لازم است شهروندان از انجام اینگونه مسائل خودداری کنند.

تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از پنج شنبه ۲۴ بهمن آغاز شده است و تا ساعت هشت صبح یکم اسفند ادامه دارد.