محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از اواسط روز یکشنبه تا اوایل روز دوشنبه در مناطق مراتع استان شاهد رگبار باران و رعد و برق خواهیم بود.

وی افزود: از اواخر روز پنجشنبه در سایر مناطق خوزستان رگبار باران پراکنده و وزش باد متوسط پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با بیان اینکه آسمان شمال خلیج‌فارس در این ایام مواج است، اضافه کرد: بارش در ارتفاعات استان به شکل برف خواهد بود.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته بستان با ۲۴ درجه و آغاجاری با ۳.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شده‌اند.

وی در پایان بیان کرد: در همین مدت حداکثر دمای اهواز به ۲۳.۴ و حداقل به ۹.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.