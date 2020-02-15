به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از خادمین موکب امیرالمومنین عبدل آباد مه ولات، ظهر امروز با حضور مسئولان و خادمان برگزار شد.

جواد باصری، مسئول محور نجف اشرف خراسان رضوی در ایام اربعین حسینی در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: استان خراسان رضوی در مجموع در ۵ نقطه نجف اشرف، محور نجف به کربلا، کربلا، کاظمین و سامرا به زائرین عزیز در ایام اربعین خدمت رسانی کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در مجموع ۱۲ موکب در شهر نجف از زائرین پذیرایی کرده‌اند و موکب امیرالمومنین عبدل آباد مه ولات جز این موکب ها می‌باشد، افزود: علاوه بر پذیرایی روزانه از ۱۷ هزار زائر، بیش از ۲۵ زائر در هر شبانه روز در این موکب ها اسکان داده شدند.

مسئول محور نجف اشرف خراسان رضوی در ایام اربعین حسینی در ادامه بیان کرد: خراسان رضوی این افتخار را داشت که با ۸۰ موکب و با حضور بیش از ۳۰۰۰ خادم در ایام اربعین به زائران خدمت رسانی کند.

علی زحمتکش، مسئول موکب امیرالمومنین (ع) عبدل آباد مه ولات نیز در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: موکب امیرالمومنین (ع) برای پنجمین سال متوالی در راستای خدمت به زائرین در ایام اربعین به نجف اشرف اعزام شد.

وی ادامه داد: ۶۵ نفر و به مدت ۸ روز در موکب امیرالمومنین مشغول به خدمت بودند و این افتخار را داشتیم که از ۲۴۰ هزار زائر پذیرایی کنیم.

مسئول موکب امیر المومنین عبدل آباد مه ولات در پایان با تاکید بر اینکه این موکب با کمک‌های خیرین هر ساله برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: در مجموع کمک‌های مردمی امسال موکب بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بود که جا دارد از خیرین عزیز تشکر و قدردانی کنم.