به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای معاونین و روسای ادارات آموزش و پرورش مناطق استان که در سالن کنفرانس اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضرورت حضور پرشور و باشکوه در این عرصه حساس، افزود: آنچه که بر همگان مسلم است، این است که حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات، استحکام منافع ملی را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه حضور مقتدرانه مردم در صحنه‌ای چون انتخابات باعث تقویت مقوم‌های وحدت بیش از گذشته در جامعه ارتقا یابد، تصریح کرد: اگر به دنبال مستحکم‌تر شدن منافع ملی و مهم‌تر از آن ارتقای امنیت کشور در همه ابعاد هستیم، باید موضوعی چون انتخابات را جدی گرفته و حضور در این عرصه‌ها رابیش از پیش در اولویت قرار دهیم؛ چراکه انقلاب ما در سایه وحدت توانسته است به توفیقات روزافزون دست یابد.

استاندار زنجان با بیان اینکه تداوم موفقیت‌های ایران اسلامی در گرو حفظ وحدت بوده و این مهم نیز به واسطه مهم شمردن حضور در صحنه‌هایی چون انتخابات محقق می‌شود، ادامه داد: امروز کشور در شرایط خاصی قرار داشته و همین شرایط ایجاب می‌کند که در عرصه‌ای چون انتخابات که عرصه دشمن‌شکن است، حضوری باشکوه داشته و خط بطلانی بر برنامه‌های دشمنان در راستای کمرنگ کردن این حضور بکشیم.

حقیقی با اشاره به اینکه وحدت امروز مردم ایران به واسطه اقدامات کور و بزدلانه، از جمله ترور شخصیت‌های بارز این نظام، بیش از گذشته افزایش یافته است، اظهار کرد: با اینکه مردم ایران همواره در صحنه‌هایی چون انتخابات حضوری پررنگ داشته‌اند اما دشمن هیچ‌گاه دست از شیطنت برای کمرنگ کردن این انسجام و وحدت ملی برنداشته، به همین خاطر باید این‌بار نیز حضوری پررنگ در انتخابات پیش رو داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مردم ایران با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال ثابت کردند که ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر نبود وحدت بین مردم ایران در شرایط کنونی، در حد یک ادعا باقی خواهد ماند، بیان کرد: امروز مسئولان وظیفه سنگینی در قبال این حضور حماسی مردم دارند و آن حفظ امنیت و شرایط جامعه برای برگزاری انتخاباتی سالم است تا مردم آنچه را که خود تشخیص می‌دهند، بهعنوان کاندیدای اصلح انتخاب کنند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه امروز نباید اجازه دهیم دشمن به افکار تک‌تک ما رسوخ کرده و اجازه تشخیص منافع ملی را به ما ندهد، افزود: بی‌شک در انتخاباتی که پیش رو داریم نیز ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حضوری پرشور، حماسی، تاریخی و با بصیرت خواهند داشت و با انتخاب کاندیدای اصلح خود، زمینه را برای تشکیل مجلسی قوی و کارآمد برای دوران سخت فراهم خواهند کرد.

حقیقی با اشاره به اینکه تا زمانی که نتوانیم برای محلی که قرار است پسماند روی به آن انتقال یابد، باید تملک‌های لازم به صورت قانونی انجام شود، اظهار کرد: اعتباری که امسال در این زمینه در نظر گرفته شده، در حوزه انتقال پسماند بوده و از سال بعد تلاش خواهد شد تا اعتباراتی که به این منظور تخصیص پیدا می‌کند، در زمینه عارضه‌هایی که این پسماندها می‌تواند بر جای بگذارد، هزینه شود.

استاندار زنجان، از مقوله اشتغال به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم استان برشمرد و بیان کرد: یکی از موارد ایجاد اشتغال مربوط به مناطق روستایی است که در این راستا طرح منظومه اشتغال روستایی برای همه شهرستان‌های استان به همراه ارائه آموزش‌های لازم تدوین شده و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، طرح مذکور بایدهر سال در ۹۰ روستا به اجرا گذاشته شود.



حقیقی در ادامه به اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بی‌تردید حضور حداکثری مردم در انتخابات باعث ناامید شدن دشمن از تداوم دسیسه‌های خود علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.