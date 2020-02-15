به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، اظهار داشت: همه بخش‌ها و قوای

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تصریح کرد: از آنجا که درآمد کارکنان دولت، کاملاً شفاف است، دقیق‌ترین مالیات‌ها را دولتی‌ها پرداخت می‌کنند و به همین جهت لازم است همه مودیان مثل کارکنان دولت، درآمد خود را به صورت شفاف و دقیق در اظهارنامه‌ها اعلام کنند.

وی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را در گرو شناسایی مودیان واقعی و ملزم کردن فراریان مالیاتی به پرداخت مالیات عنوان کرد و اظهار داشت: دسترسی کامل به بانک‌های اطلاعاتی مودیان، تنها راه وصول مالیات عادلانه و دقیق است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، مالیات را تنها درآمد پاک دولت‌ها عنوان کرد و افزود: در کشور ما پیشرفت‌های مناسبی در زمینه وصول مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است.