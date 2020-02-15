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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۱۶

معاون سازمان مالیاتی تاکید کرد؛

دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی مودیان راهکاری مقابله با فرار مالیاتی

دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی مودیان راهکاری مقابله با فرار مالیاتی

معاون سازمان مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را در گرو شناسایی مودیان عنوان کرد و اظهار داشت: دسترسی کامل به بانک‌های اطلاعاتی مودیان، تنها راه وصول مالیات عادلانه و دقیق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، اظهار داشت: همه بخش‌ها و قوای

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تصریح کرد: از آنجا که درآمد کارکنان دولت، کاملاً شفاف است، دقیق‌ترین مالیات‌ها را دولتی‌ها پرداخت می‌کنند و به همین جهت لازم است همه مودیان مثل کارکنان دولت، درآمد خود را به صورت شفاف و دقیق در اظهارنامه‌ها اعلام کنند.

وی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را در گرو شناسایی مودیان واقعی و ملزم کردن فراریان مالیاتی به پرداخت مالیات عنوان کرد و اظهار داشت: دسترسی کامل به بانک‌های اطلاعاتی مودیان، تنها راه وصول مالیات عادلانه و دقیق است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، مالیات را تنها درآمد پاک دولت‌ها عنوان کرد و افزود: در کشور ما پیشرفت‌های مناسبی در زمینه وصول مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است.

کد مطلب 4853569

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