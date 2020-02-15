سهم بانوان مازندران از پست های مدیریتی به ۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر شنبه در آئین تجلیل از بانوان نمونه و نخبه مازندران در ساری افزود: تا پیش از دولت تدبیر و امید کمتر زنی در استان در پست مدیریتی قرار داشت، اما امروز با تعیین سهم ۳۰ درصدی و دستور رئیس جمهوری و پیگیری‌های صورت گرفته اتفاقات خوبی در استان رخ داده است.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه جنسیتی در مدیریت‌ها و همچنین دیگر بخش‌های اداری، گفت: در دولت تدبیر و امید با افزایش اعتماد به نفس زنان، سنگ بنای پست‌های مدیریت برای آنان در آینده فراهم شده است.

نماینده عالی دولت در مازندران رشد جایگاه مدیریتی بانوان را از برنامه‌های آینده برشمرد و افزود: در حال حاضر سهم بانوان استان در سمت‌هایی مانند بخشداری و معاونت ادارات کل و به طور کلی مدیریت میانی بهبود یافته و همین زنان با کسب تجربه می‌توانند در پست‌های مدیریتی بالاتری قرار گیرند.

استاندار مازندران که بتازگی یک زن را به عنوان معاون خود در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی به کار گرفته است، گفت: در دولت کنونی بانوان توانمند در جایگاه و پست مدیریتی قرار گرفته اند و این مسیر برای سپردن جایگاه به این قشر باز شده است.

حسین زادگان از این انتصاب به عنوان کاری مهم و تازه در تاریخ این استان نام برد و افزود: آنانی که به عنوان اولین بانوان مدیر در استان به جایگاهی رسیدند وظایف آنها سنگین است چرا که از اولی‌ها انتظار عملکرد خوب می‌رود.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه زنان به عنوان بخشدار در شهرستان‌ها مختلف مازندران فعالیت می‌کنند و علی رغم این که بخشداری یک پست سیاسی است، ولی تاکنون هیچ مشکلی در کار آنان در مقایسه با مردان مشاهده نکردیم که این نشانگر توانمندی بانوان مازندرانی برای در اختیار گرفتن پست‌های مدیریتی است.

حسین زادگان همچنین به بانوان توصیه کرد که توانمندی خودشان را جدی بگیرند و با پشت سر گذاشتن موانع راه ترقی و تعالی را طی بکنند.

استاندار مازندران از باورهای سنتی و موانع اجتماعی و فرهنگی به عنوان سد راه ترقی بانوان یاد و تصریح کرد: خوشبختانه این نگاه‌ها آهسته آهسته در حال تغییر است و اصل برابری بدون نگاه جنسیتی در حال رشد است.

استاندار مازندران افزود: استانداری مازندران بدون اغماض با هرگونه نگاه جنسیتی در دستگاه‌های اجرایی بویژه در بخش سپردن پست‌های مدیریتی به بانوان برخورد می‌کند و تاکید دارد که باید مدیران از ظرفیت این قشر برای سمت‌های مختلف استفاده کنند.

استاندار مازندران گفت: بانوان برای جهش و تعالی با باورها و موانع اجتماعی مواجه هستند و این قشر با قبول خود باید این سد راه و مانع پیش پای خود را بردارند.

حسین زادگان تاکید کرد: در حال حاضر و آهسته آهسته این موانع در حال رفع شدن و موفقیت‌ها و ترقی‌ها به نفع بانوان مازندران در حال مصادره است.