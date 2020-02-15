پکن: شیوع «کرونا» به‌ زودی پایان خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کین گانگ» (Qin Gang) معاون وزیر خارجه چین امروز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که پکن مطمئن است شیوع ویروس «کرونا» به زودی پایان خواهد یافت.

معاون وزیر خارجه چین در این باره گفت: تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد چین کوتاه مدت و موقت خواهد بود. با پایان این ویروس تقاضای مصرفی به سرعت بالا خواهد رفت و اقتصاد با قدرت بهبود می‌یابد.

گفتنی است ویروس جدید کرونا (۲۰۱۹-nVoC) برای اولین بار ۱۲ دسامبر در شهر «ووهان» چین شناسایی شد.

کمیسیون بهداشت و درمان شهرداری ووهان در ۳۱ دسامبر اعلام کرد که ۲۷ نفر که با بازار غذاهای دریایی شهر در ارتباط بودند، به این «بیماری مرموز» مبتلا شده و این بازار بسته شده است.

دولت چین به منظور پیشگیری از گسترش آن حمل و نقل عمومی در ۱۳ شهر را موقتاً متوقف کرد.