به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدولی در مورد اینکه قصد دارد در چه وزن المپیکی کارش را ادامه دهد، تاکید کرد: در اردوی ۱۰ روزه اخیر تیم ملی، ۴ کیلوگرم کم کرده و ۸۱ کیلوگرم وزن دارم. ۳-۴ کیلو دیگر مانده که به ۷۷ کیلوگرم برسم.

دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۶ ریو در مورد مبارزه با علی گرایی مدعی اصلی وزن ۷۷ کیلوگرم گفت: علی کشتی گیر خوب و فنی ایران است که هم جسور است و هم فنی و لذت می برم از اینکه با او مسابقه بدهم.

وی در مورد اینکه قبلا گفته بود «حال او و کشتی فرنگی با محمد بنا خوب است و اگر بنا گرایی را برای المپیک انتخاب کند، باز نظرش همین خواهد بود» تاکید کرد: همه تلاش ما اهتزاز پرچم ایران در مسابقات پیش روست و من خودم به شخصه می دانم ذهنیت بنا هم همین است. این اتفاق چه از طرف من رخ بدهد و چه از طرف علی باشد، من مشکلی با آن ندارم. ما رقابتمان را می کنیم. به هرحال هر کسی می خواهد برود، این مسابقه را آسان نمی گیرد، مسابقه المپیک میدان سنگینی است و بایستی شرایط طوری شود و من و علی در موقعیتی قرار بگیریم که تا لحظه آخر تلاش کنیم، کم نگذاریم و با بدنی آماده و ورزیده به تشک برویم.

عبدولی در مورد اینکه در حین مبارزه زیاد به داوران اعتراض می‌کند، خاطرنشان کرد: همه آن اعتراضات و داد و بیدادهایی که دیده اند، شاید توجیهی برای خودم باشد زمانی که شما زمانی که تلاش می کنی و مدتی را صرف ورزش کرده و از خانواده می زنی. من از ۱۵ سالگی از تمام خوشی های زندگی ام زدم. مسافرت خانوادگی نرفتم، من در مراسم ازدواج سه خواهرم نبودم. رفیق بازی نکردم و نتوانستم یک سفر با دوستان بروم. تا به خودم آمدم در سن کم ازدواج کردم، پسرم بزرگ است و در خانه کشتی می گیریم. همه این مسائل هست. بعد وارد مسابقه المپیک می شوی که کل زندگی ات را گذاشتی که نتیجه بگیری، اما با یک سوت اشتباه کشتی را از دستت درمی آوند. اعتراض باعث دلداری به خودم می شود.

عبدولی در پاسخ به این سوال که «تاکنون داورانی که به آنها اعتراض کرده، از سوی اتحادیه جهانی محروم شده اند؟» گفت: بله داور ازبک یا قزاقی که در بازی های آسیایی اینچئون مبارزه ام را قضاوت کرد و داور بلاروسی که در المپیک ۲۰۱۲ لندن داوری مسابقه ام را برعهده داشت.

این کشتی گیر اندیمشکی در مورد اینکه تا چه زمانی به دوره قهرمانی اش ادامه خواهد داد، گفت: تا زمانی که این بدن توان دارد و می تواند خوب ظاهر شود، چرا از آن استفاده نکنم؟ خدا نعمتی داده و به نحو احسن باید از آن استفاده کنم. برتری ام نسبت به بقیه را می توانم احساس کنم، هروقت احساس کنم حریفی آمده که در مسابقه بتواند حتی من را اذیت کند، آنجا کشتی را کنار می گذارم. حتی اگر اذیت شوم.

وی با اشاره زحمات پدر و مادرش اظهار داشت: هشت خواهر و برادریم، درست است که جمعیت مان زیاد است اما با حداقل امکاناتی که داشتیم، والدینم توانستند ما را سرپا نگاه دارند. پدرم کارگر بود، بعضی وقت ها که به فامیل سر می زنم می گویند چقدر پدرت زحمت کشیده تا ما به اینجا رسیدیم. خوشبختانه ۵ برادر من سامان، کرامت، دو برادر دیگرم در کشتی موفق بودیم و پدرم دوست داشت این اتفاق بیفتد. او قهرمان استان بود ولیکن به خاطر یک سری مشکلات خانوادگی نتوانست کار را ادامه دهد و دیگر تمام هدفش را برای موفقیت ما پسرها گذاشت. ما هم توانستیم جواب زحماتش را بدهیم.

سعید عبدولی در پایان گفت: از مردم عزیز می خواهم بچه ها دعا کنند که مثل سال ۲۰۱۲ نتیجه خوبی را در المپیک ۲۰۲۰ توکیو رقم بزنند.