لزوم استفاده از توانمندی بانوان در عرصه های مدیریتی استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر شنبه در مراسم تجلیل از بانوان شاغل در استانداری افزود: زنان همواره در همه صحنه‌ها یاریگر انقلاب بوده و در دوران دفاع مقدس نیز برای اعتلای کشور و مبارزه با دشمن فرزندان خود را به جبهه‌ها فرستادند.

وی تصریح کرد: اکنون نیز زنان در نهادهای مختلف پا به پای مردان برای اعتلای کشور تلاش می‌کنند.

استاندار با بیان اینکه بانوان برای ارتقای وضعیت کنونی باید با اتحاد و در کنار یکدیگر بیش از گذشته تلاش کنند، گفت: این استان در برخی شاخص‌ها از نیروی انسانی توانمندی برخوردار است و باید بستر را برای ارتقای آنها فراهم کرد و حضور زنان در عرصه‌های عالی مدیریتی در استان نیازمند فرهنگ سازی است.

کلانتری افزود: بانوان می‌توانند با تولید محتوا در فضای مجازی مطالبه گر بوده و از قدرت گفتگو و گفتمان برای ابراز خواسته‌ها در عصر امروز استفاده کنند.

وی تصریح کرد: سیاست دولت تدبیر و امید، استفاده از زنان در عرصه‌های عالی مدیریتی است و حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی باید توسط جامعه زنان ایجاد و گسترش پیدا کند.

کلانتری با تبریک روز زن و میلاد با سعادت حضرت زهرا (س)، گفت: امروز باشکوه‌ترین روز در تاریخ خلقت بشر است و حضرت فاطمه زهرا (س) نیز بهترین الگو و اسوه برای زنان هستند.