به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، اولین جلسه ستاد استقبال از بهار ۱۳۹۹ شهرداری تبریز امروز با حضور رسول موسایی قائم مقام شهردار تبریز و اعضای این ستاد برگزار شد.

رسول موسایی، قائم مقام شهردار تبریز در این جلسه با اشاره به خدمات ویژه شهرداری تبریز در آستانه سال نو و برای استقبال از مسافران نوروزی گفت: دگرگونی بهار باید در شهر تبریز نیز همزمان با عید نوروز نمایان شود.

او با تاکید بر اینکه تبریز باید برای فصل بهار سال جدید آماده شود، افزود: بارندگی‌های اخیر و نمک پاشی های بعد از آن باعث بروز مشکلاتی در وضعیت آسفالت شده است که باید این نازیبایی‌ها از بین برود.

قائم مقام شهردار تبریز با اشاره به اینکه لکه گیری آسفالت معابر اصلی در اسفند ماه توسط سازمان عمران شهرداری انجام شود، گفت: در این یک ماه تا آغاز فصل جدید پیرایش شهر ضروری است.

موسایی با اشاره به اینکه خدمات شهرداری تبریز از نظر کمی و کیفی افزایش می‌یابد، گفت: طرح ویژه اتوبوس‌های رایگان تبریز گردی و تاکسی‌های از من بپرس همچون سال‌های گذشته امسال نیز در ایام نوروز تداوم دارد.

او به زیباسازی و گلکاری شهر نیز اشاره کرد و گفت: سال آتی سال فضای سبز نامگذاری شده و برنامه ریزی کاشت یک میلیون اصله نهال را در شهر تبریز انجام داده ایم. در کنار کاشت نهال گلکاری انبوه انجام می‌شود.

او با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم در تعطیلات عید نوروز با آماده سازی شهر استقبال خوبی از گردشگران داشته باشیم، ابراز داشت: زیباسازی ورودی‌های شهر، برطرف کردن نواقص پارک‌ها و روشنایی آنها، سرویس‌های بهداشتی، تنظیف خیابان‌ها و نصب المان‌های مناسبتی در اولویت فعالیت‌های شهرداری تبریز قرار دارد.

قائم مقام شهردار تبریز به ضرورت فعال بودن بازار تبریز در ایام تعطیل عید نوروز نیز تاکید داشت و افزود: باید بازار تبریز نیز برای تعطیلات پیش رو آماده شود. باید تلاش کنیم گردشگران با خاطره خوبی تبریز را ترک کنند.