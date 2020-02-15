مامور قلابی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه داوود فرد در تشریح خبر گفت: در مورخه دوازدهم بهمن ماه طی تماس تلفنی مرد جوانی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اخاذی سه میلیون تومانی توسط فرد میان‌سالی ناشناس که خود را رئیس اداره پنجم پلیس آگاهی معرفی می‌کرد پرونده تشکیل و به جهت رسیدگی تخصصی از کلانتری ۱۱۰ شهدا به معاونت مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: شاکی پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت من کاسب محدوده میدان شهدا هستم و این شخص با مراجعه و معرفی خود به عنوان رئیس اداره پنجم با دادن وعده‌های مانند من می‌توانم مشکلات شما را رفع کنم (کسر خلافی-رفع توقیفی و…) اقدام به اخاذی کرده است.

فرد در ادامه گفت: کارآگاهان با شنیدن اظهارات شاکی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیری سارق به عنف را در دستور کار خود قرار دادند که با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه وی را در حوالی میدان خراسان شناسایی کردند که در مورخه ۱۳ بهمن ماه طی یک عملیات پلیسی سارق به هویت سهراب ۴۵ ساله دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت نیز کشف و توقیف و به اداره پنجم منتقل شد.

جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ بیان داشت: در تحقیقات صورت گرفته از سهراب ضمن قبولی بزه خود اظهارات داشت من به دلیل اینکه بیکار بودم با جعل عنوان رئیس اداره پنجم اقدام به اخاذی از سه نفر کاسب به ارزش ده میلیون تومان کردم و پول حاصله را صرف امورات زندگی کردم.

فرد در پایان گفت: ضمن اعتراف صریح متهم به جرم خود انگیزه را کسب درآمد اعلام داشته است متهم با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ است.