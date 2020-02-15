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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۱۶

سرپرست ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

کاهش۲۵درصدی ورودی پرونده‌های قضایی باتثبیت اراضی ملی در کاداستر

کاهش۲۵درصدی ورودی پرونده‌های قضایی باتثبیت اراضی ملی در کاداستر

یاسوج- سرپرست ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت: تثبیت اراضی ملی در کاداستر باعث کاهش ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌های قضایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان خوب افزود: ۱۹ هزار و ۷۰۱ فقره سند مالکیت در استان کاداستری شدند.

وی بیان داشت: تثبیت مالکیت اراضی دولتی از جمله مهمترین وظایف تعریف شده برای سازمان ثبت اسناد و املاک است.

خوب افزود: یک میلیون و ۴۳۰ هزار هکتار ارضی ملی در استان است که این اراضی ثبت کاداستری شده است.

وی اظهار داشت: آرشیو سازی و اسکن پرونده‌های ثبتی در مرکز استان به پایان رسید و در کهگیلویه و گچساران نیز در حال انجام است.

خوب افزود: همچنین سرویس تصدیق اصالت سند مالکیت به منظور کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از هرگونه جعل و کلاهبرداری راه اندازی می‌شود.

کد مطلب 4853656

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