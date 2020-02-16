«رئیسی» وارد کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی دقایقی پیش به منظور شرکت در آئین اربعین سردار شهید سلیمانی وارد کرمان شد.

مراسم استقبال از رئیسی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندار کرمان، رئیس کل دادگستری کرمان و تنی چند از مسئولان استانی برگزار شد.

اصلی ترین برنامه رئیس قوه قضائیه به استان کرمان سخنرانی در آئین اربعین سردار شهید سلیمانی است.

رئیسی در این سفر با قضات و کارکنان دستگاه قضائی دیدار می‌کند.

همچنین شرکت در شورای قضائی استان کرمان از دیگر برنامه‌های سفر رئیسی به کرمان است.