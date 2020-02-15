به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه که سندی برای افزایش همکاری‌های فی مابین خواهد بود، زمینه ساز گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی خواهد بود و گامی مؤثر در پیوند هر چه بیشتر و عمیق‌تر شهروندان دو شهر را منجر خواهد شد.

عیدی، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در آئین امضای این تفاهمنامه گفت: هیچ تفاوتی بین تبریز و اصفهان نیست و هر دو یک شهرند؛ شهرهایمان دو دیده بینای وطن هستند.

او افزود: تبریز ورد هر روزه زبان ماست؛ به خاطر مقبره صائب تبریز، به خاطر خیابان تبریز، کوی تبریزی‌ها، و محله آذربایجانی‌های اصفهان که همگی از معابر اصلی و پرتردد شهر اصفهان هستند.

او اظهار داشت: مایه مسرت ماست که در جهانشهر تبریز، میهمان بودیم و میزبانی دلگرم کننده تبریزی‌ها، به منش و روش، شما دل بستیم.

عیدی ابراز امیدواری کرد: امید که شب فرهنگی اصفهان در تبریز، زمینه ساز گفتگویی میان شهرها و شهروندان باشد تا بدین وسیله بوستان وطن را معطر کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد حمیدی؛ معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز نیز در همین آئین گفت: خوشحالیم که برگزاری نخستین شب اصفهان در کشور، با میزبانی تبریز همراه شد.

او افزود: تبریز شهر سرداران شهید، ادبا، شعرا، رجال سرشناس و بسیاری دیگر است که به ایران عظمت بخشیده اند.

حجت الاسلام احمد حمیدی گفت: رخدادهای مشابه به همبستگی ملی کمک خواهد کرد و ایران با همه تنوع فرهنگی و اقلیمی اش، می‌تواند به بهترین شکل، میزبان چنین رخدادهایی باشد.

او از توسعه فرهنگی به عنوان عمده هدف برپایی این رویدادها نام برد و افزود: ایران کشوری با تنوع قومیت‌های بسیاری است که چنین رویدادهای می‌تواند وحدت و همبستگی ملی را افزایش دهد.

حجت الاسلام احمد حمیدی با اعلام اینکه شب فرهنگی تبریز در اصفهان نیز در مرداد ماه سال آتی برگزار خواهد شد افزود همبستگی و وحدت ملی، معرفی و شناخت ظرفیت‌های هنری دو شهر تاریخی و فرهنگی تبریز و اصفهان، تقویت تعاملات فرهنگی و اجتماعی و هنری و استفاده از تجربیات همدیگر را کشف و جذب علاقه مندان به نگارگری اسلامی و هنرهای تجسمی از مهمترین اهداف برگزاری شب فرهنگی است.

او افزود: برگزاری شب‌های فرهنگی در کنار شناسایی فرهنگ قومیت‌ها و تعامل هنرمندان خطه های مختلف با یکدیگر، عاملی مهم در جذب گردشگر و سودآوری‌های اقتصادی است که ضرورت توجه هر چه بیشتر به چگونگی برپایی چنین رویدادهایی را می‌طلبد.