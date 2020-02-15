سیستم جدید الکترونیکی اطلاعات بیمار سال آینده اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه، عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در کلینیک‌های استان، هر پزشک متخصص در یک ساعت باید هشت بیمار را ویزیت کند.

وی بیان داشت: در هر ویزیت، پزشک باید معاینه بیمار، شرح حال، آزمایش، عکس یا داروهای مورد نیاز را به دقت بررسی و معاینات لازم را انجام دهد.

یزدانپناه افزود: در راستای خدمات دهی مناسب به بیماران در مرکز استان کلینیک پنج طبقه در یاسوج راه اندازی می‌شود.

وی تصریح کرد: این کلینیک در زمینی به مساحت پنج هزار و ۸۰۰ متر مربع احداث شده و با افتتاح این کلینیک ۶۵ پزشک متخصص در آن به ارائه خدمات می‌پردازند.

یزدانپناه افزود: با انتقال دانشکده بهداشت به ساختمان جدید، پارکینگ این کلینیک نیز ساخت و راه اندازی می‌شود.

وی اظهار داشت: کلینیک گچساران نیز با زیربنای دو هزار متر مربع در سه طبقه به زودی افتتاح می‌شود و کلینیک جدید دهدشت نیز طی ماه‌های آینده راه اندازی می‌شود.