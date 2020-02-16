۲۹ کیلوگرم طلای قاچاق طی سال جاری در کردستان کشف شد

علی خداویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کشفیات ارز قاچاق در استان کردستان طی سال جاری، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه امسال ۳۴۹ هزار و ۷۰۰ دلار و بیش از ۲۹ کیلوگرم طلا قاچاق کشف و ضبط شد.

خداویسی در خصوص دستگیری متهمین قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۵۰۴ متهم دستگیر شدند که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است و در همین‌خصوص ۵۶ باند متلاشی و چهار هزار و ۲۷۶ پرونده قضایی برای متهمین تشکیل و یک هزارو ۴۹۴ وسیله نقیله توقیف شد.

وی با بیان کاهش ۷۲ درصدی کشفیات قاچاق دام نسبت سال گذشته گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۲ هزار و ۴۶۵ راس احشام قاچاق کشف شد که در مدت مشابه سال گذشته این میزان هشت هزارو ۹۱۸ راس بود.

خداویسی در خصوص کشفیات کالاهای سلامت محور قاچاق افزود: در ۱۰ ماهه امسال با کاهش ۵۵ درصدی ۵۴۰ هزار و ۸۲۰ قلم لوازم آرایشی بهداشتی و افزایش ۴۰ درصدی پنج میلیون و ۶۰۷ هزار و ۲۶۳ قلم داروی قاچاق، پنج هزارو ۹۷۸ کیلوگرم چای قاچاق و با کاهش ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این بازه زمانی کشف شد.

وی با تاکید بر کاهش قاچاق سیگار در مقایسه با سال قبل ادامه داد: با کاهش ۱۳ درصدی، طی ۱۰ ماهه امسال ۴۴ میلیون و ۵۵۴ هزارو ۶۶۲ نخ سیگار قاچاق کشف شد که در مدت مشابه سال گذشته ۵۱ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۶۵۹ نخ سیگار قاچاق کشف شد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: با کاهش ۴۲ درصدی ۹ هزار و ۳۲۱ دستگاه موبایل، شش هزارو ۶۰ دستگاه صوتی و تصویری، هفت هزارو ۵۵۸ دستگاه لوازم خانگی و ۴۹ هزار و ۵۷۵ قطعه لوازم یدکی به ظن قاچاق طی ۱۰ ماهه امسال کشف شد.