به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کروییشا نیوز، «گوردان گارلیک رادمان» وزیر خارجه کرواسی در جریان نشست امنیتی مونیخ در سخنانی خواهان حفظ برجام شد.

رادمان در سخنان خود همچنین از ایران خواست تا به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند باشد.

وزیر خارجه کرواسی در جریان دیدار با وزیرخارجه ایران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، توافق هسته‌ای برجام را بهترین چارچوب برای عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای عنوان کرد که به گفته او لازم است تا همه اعضا به آن پای بند باشند.

به گفته رادمان، هیچ جایگزینی برای صلح وجود ندارد و سیاستمداران مسئولیت کاهش مشکلات غیرنظامیان را برعهده دارند.