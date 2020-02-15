فعالیت شرکت های دانش بنیان راه برون رفت کشور از شرایط فعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در نشست با شرکت‌های دانش بنیان ایلام در استانداری که با حضور نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان استان، معاونین اقتصادی و توسعه منابع استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، گفت: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های آنان در شرایط کنونی برای کشور بسیار تأثیرگذار است و در این راستا از هر کمکی دریغ نخواهیم کرد.

وی با اشاره به واگذاری ۵ هزار متر زمین به پارک علم و فن آوری یادآور شد: در شرایطی که در شهر ایلام مشکل زمین به شدت احساس می‌شود استان حمایت خوبی از پارک علم و فن آوری داشته است و در این زمینه هماهنگی‌ها و همکاری‌های خوبی صورت گرفته است.

نماینده عالی دولت در استان سپس در تماس تلفنی با معاون سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار همکاری این سازمان در آزادسازی بودجه پارک علم و فناوری استان شد و خاطر نشان کرد: دستگاه‌های مربوطه از جمله شهرداری، سازمان اقتصاد و دارایی و همچنین کمیته امداد استان نهایت همکاری را برای پیشبرد اهداف پارک در استان داشته باشند.

وی در رابطه با مشکلات شرکت‌های دانش بنیان استان، گفت: نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان با محوریت بررسی مسائل شرکت‌های دانش بنیان و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار و نسبت به رفع مشکلات این شرکت‌ها اقدام لازم صورت گیرد.

لازم به ذکر است در استان ایلام بیش از ۶۹ شرکت دانش بنیان با ۶۵ محصول تجاری سازی شده مشغول فعالیت هستند و ۳۰ محصول نیز در استان به ثبت رسیده است که گردش مالی آنها بیش از ۲۸ میلیارد تومان بوده است و ۵۴ اختراع نیز توسط این شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

همچنین این شرکت‌ها تاکنون بیش از یک صد هزار دلار صادرات به کشورهای مختلف داشته‌اند.