  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۵۴

یک مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در استان ایلام افتتاح شد

یک مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در استان ایلام افتتاح شد

ایلام-یک مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده با حضور مسئولان کشوری و استانی در استان ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه در راستای سیاست گسترش مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در کشور یک مرکز مشاوره با حضور اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، در استان ایلام افتتاح شد.

پیش از این سه مرکز مشاوره ازدواج و خانواده دیگر نیز در استان ایلام افتتاح و کار خود رو آغاز کردند و تا پایان سال ۱۴۰۰ باید تعداد مراکز مشاوره استان به ۱۰ مرکز برسد.

مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تعالی خانواده طی تفاهم نامه مشترک وزارت ورزش وجوانان با سازمان نظام روانشناسی کشور به صورت مشترک و پس از مراحل مختلف مصاحبه تخصصی به متقاضیان دانش آموخته واجد شرایط در رشته روانشناسی اعطا می‌شود.

کد مطلب 4853744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها