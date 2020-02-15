یک مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در استان ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه در راستای سیاست گسترش مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در کشور یک مرکز مشاوره با حضور اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، در استان ایلام افتتاح شد.

پیش از این سه مرکز مشاوره ازدواج و خانواده دیگر نیز در استان ایلام افتتاح و کار خود رو آغاز کردند و تا پایان سال ۱۴۰۰ باید تعداد مراکز مشاوره استان به ۱۰ مرکز برسد.

مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تعالی خانواده طی تفاهم نامه مشترک وزارت ورزش وجوانان با سازمان نظام روانشناسی کشور به صورت مشترک و پس از مراحل مختلف مصاحبه تخصصی به متقاضیان دانش آموخته واجد شرایط در رشته روانشناسی اعطا می‌شود.