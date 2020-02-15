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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۳۰

وزارت دفاع یمن:

سرنگونی جنگنده سعودی با یک سامانه پدافندی جدید و پیشرفته انجام شد

سرنگونی جنگنده سعودی با یک سامانه پدافندی جدید و پیشرفته انجام شد

پس از آنکه ارتش یمن بامداد شنبه از سرنگونی یک جنگنده سعودی در الجوف خبر داد، یک منبع نظامی بلندپایه در وزارت یمن از بکارگیری سامانه پدافندی جدید و پیشرفته برای سرنگونی این جنگنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی بلندپایه در وزارت دفاع یمن اعلام کرد سلاحی که توسط آن جنگنده سعودی در استان الجوف سرنگون گردید یک سامانه پدافندی جدید، بومی و بسیار پیشرفته است.

این منبع نظامی سامانه پدافندی مذکور را مانعی جدی برای جنگنده‌های متجاوز برشمرد.

وی اظهار داشت که این نخستین آزمایش عملی این سامانه در سرنگونی جنگنده «تورنادو» ساخت انگلیس و متعلق به ائتلاف متجاوز سعودی بود.

گفتنی است که سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد شنبه از سرنگونی یک فروند جنگنده ائتلاف سعودی در استان الجوف خبر داد.

سرتیپ «یحیی سریع» اظهار داشت که پدافند هوایی ارتش یمن یک فروند جنگنده از نوع «تورنادو» را حین انجام عملیات خصمانه با موشک پیشرفته زمین به هوا سرنگون کرده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اعلام این خبر گفت: آسمان یمن محل تفریح نیست و دشمن باید قبل از هر اقدامی هزار بار محاسبه انجام دهد.

این در حالی است که ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود ضد یمن به سرنگونی یک جنگنده این ائتلاف به دست نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر فراز استان الجوف یمن اذعان کرد.

سرهنگ ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود ضد یمن اذعان کرد: ساعت ۲۳:۴۵ روز جمعه یک جنگنده از نوع تورنادو وابسته به نیروی هوایی عربستان هنگام ماموریت هوایی حمایت از ارتش یمن (دست نشانده سعودی در یمن یعنی عبد ربه منصور هادی) سرنگون شده است.

کد مطلب 4853752

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