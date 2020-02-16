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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۶:۱۰

تلفات ویروس کرونا در چین به ۱۶۰۰ نفر رسید

تلفات ویروس کرونا در چین به ۱۶۰۰ نفر رسید

مقامات چین اعلام کردند که با مرگ ۱۳۹ نفر دیگر در استان هوبی محل شیوع ویروس کرونا در این کشور، شمار قربانیان این ویروس مرز هزار و ششصد نفر را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، مقامات چین از مرگ ۱۳۹ نفر دیگر در منطقه هوبی براثر ابتلاء به ویروس کرونا خبر دادند.

بر اساس این گزارش، با اضافه شدن این تعداد، شمار جانباختگان این ویروس به ۱۶۰۰ نفر رسید.

این در حالی است که با ثبت ۱۸۴۳ مورد دیگر از ابتلاء به ویروس کرونا در استان هوبی، آمار مبتلایان به این ویروس هم به ۵۶ هزار و ۲۴۹ نفر رسید.

گفتنی است ویروس جدید کرونا (۲۰۱۹-nVoC) برای اولین بار ۱۲ دسامبر در شهر «ووهان» چین شناسایی شد.

کمیسیون بهداشت و درمان شهرداری ووهان در ۳۱ دسامبر، اعلام کرد افرادی که با بازار غذاهای دریایی شهر در ارتباط بودند، به این بیماری مبتلا شده‌اند.

کد مطلب 4853771

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