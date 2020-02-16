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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۰۷

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری خبر داد

وجود ۱۳ هزار رای اولی در چهارمحال و بختیاری

وجود ۱۳ هزار رای اولی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری از وجود ۱۳ هزار و ۳۰۰ رای اولی در چهارمحال و بختیاری در این دوره از انتخابات خبر داد.

جعفر مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۱۳ هزار و ۳۰۰ رأی اولی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۶۳۱ هزار و ۱۸۰ نفر در استان چهارمحال و بختیاری واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۳۰۰ نفر به عنوان رأی اولی شناخته می‌شوند که در دوم اسفند ماه سرنوشت سیاسی جامعه خود را رقم می‌زنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: ۷۳۷ شعبه اخذ رأی در چهارمحال و بختیاری برای انتخابات مجلس در این استان دایر می‌شود.

وی گفت: از تعداد کل شعبه‌های اخذ رأی ۳۳۶ مورد آن شعبه شهری و ۴۰۱ شعبه روستایی است.

وی ادامه داد: حوزه انتخابیه شهرکرد، سامان و بن دارای بیشترین نامزدهای انتخاباتی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حوزه‌های انتخابیه شهرستان شهرکرد، شهرستان سامان و شهرستان بن ۱۹ نفر، حوزه انتخابیه بروجن ۱۸ نفر، حوزه انتخابیه لردگان و خانمیرزا ۱۸ نفر و در حوزه انتخابیه فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار نیز ۱۸ نفر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

کد مطلب 4853775

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