فرحناز قائدامینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان شهرکرد با کمک خیران احداث می‌شود، اظهار داشت: این مدرسه دارای ۱۲ کلاس درس است و با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: این مدرسه خیر ساز در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود.

وی ادامه داد: این مدرسه با هزینه ۴۵ میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خیران نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی آموزش و پرورش این استان داشته اند، تاکید کرد: بیش از ۲۰۰ هزار متر مربع فضای آموزی با کمک خیران در این استان احداث شده است.

وی گفت: حضور خیران در اجرای پروژه‌های آموزشی نقش مهمی در توسعه آموزشی و رفع محرومیت‌ها در این استان دارد.