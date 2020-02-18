خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: انتخابات فدراسیون دوومیدانی در حالی قرار است بزودی برگزار شود که اقدامات عجیب و شائبه برانگیزی در دوره سرپرستی ایرج عرب رخ داده است تا ابهامات این انتخابات را بیشتر کند و سالم بودن آن را زیر سوال ببرد.

حمیدرضا فردین پور رکورددار اسبق دو ۴۰۰ متر و نایب رئیس سابق فدراسیون دوومیدانی به بهانه شرکت در انتخابات این فدراسیون از پست خود استعفا داد و البته تأیید صلاحیت مدیریتی هم نشد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر به اتفاقاتی اشاره کرد که می‌تواند سلامت انتخابات پیش روی فدراسیون دوومیدانی را زیر سوال ببرد.

در حق من ظلم شد

وی در ابتدا گفت: متأسفانه در جریان تأیید صلاحیت مدیریتی کاندیداهای فدراسیون دوومیدانی در حق من ظلم بسیاری شد و با گزارش فردی که به جرأت می‌توانم وی را مهندس انتخابات بدانم در حالی که چند نفر دیگر (حداقل ۴ نفر) شرایط مدیریتی به مراتب کمتری از من داشتند تأیید شدند و بر روی نام من مهر قرمز زدند.

مستجاب الدعوه مهندس انتخابات است

وی افزود: دیگر به همه ثابت شده است که مهندسی انتخابات در حال انجام است و مهدی مستجاب الدعوه مهندس این انتخابات است. وی در حالی خود را از خانواده دوومیدانی می‌داند که تنها سابقه اش در این ورزش به زمانی بر می‌گردد که در فدراسیون به عنوان ماساژور یکی از قهرمانان مطرح دوومیدانی مشغول به کار بود. مستجاب الدعوه با همین سابقه سودای ریاست فدراسیون دوومیدانی را در سر دارد. وی در انتخابات سال ۹۴ (سالی که مجید کیهانی رئیس فدراسیون شد) کاندیدای ریاست فدراسیون شد و در جریان برگزاری مجمع به نفع اصلی ترین رقیب کیهانی کنار کشید.

انتخاب به عنوان بازرس فدراسیون

ملی پوش سابق دوومیدانی افزود: متأسفانه در سال ۹۵ در خطایی آشکار، مستجاب الدعوه که در تیم رقیب کیهانی بود و کماکان به صندلی ریاست فکر می‌کرد به عنوان بازرس فدراسیون منصوب شد. تحرکات مستجاب الدعوه در ابتدای حضورش در فدراسیون تا مسابقات جهانی لندن به تعویق افتاد و بعد از بازگشت وی از این رقابتها اقدامات او علیه رئیس وقت فدراسیون به صورت واضح و شفاف آغاز شد.

دسترسی به اسناد محرمانه فدراسیون

فردین پور ادامه داد: ورود و نفوذ به بخش‌های مختلف فدراسیون از جمله بخش مالی فدراسیون اولین برنامه ایشان بود. وی از طریق یکی از کارمندان فدراسیون به محرمانه ترین اسناد بخش مالی دسترسی پیدا کرد و در حالی که این اسناد باید محرمانه باقی می‌ماند، بازرس فدراسیون اسناد محرمانه را در اختیار رؤسای هیات‌ها، گروه‌های مجازی و حتی برخی رسانه‌ها قرار می‌داد و آنها را علیه فدراسیون و رئیسش تحریک می‌کرد. در صورتی که اگر تخلفی هم مشاهده می‌کرد باید آن را به مقامات وزارت ورزش و جوانان جهت پیگیری، بررسی و نتیجه گیری ارجاع می‌داد کما اینکه بارها این کار را هم انجام داد و هیچ نتیجه‌ای نگرفت.

هیچ تخلفی در فدراسیون مطرح نشد

وی با بیان اینکه مستجاب الدعوه با اقدامات تخریبی ادعا می‌کرد که تخلفاتی در فدراسیون دوومیدانی در حال انجام است در شرایطی که او خودش بازرس فدراسیون بود و اگر تخلفی صورت گرفته وی هم مقصر است افزود: ایشان با این رفتارها و اقدامات تخریبی حاشیه زیادی برای فدراسیون ایجاد کرد و تحریکاتش منجر به حضور بازرسی وزارت ورزش (۲ مرتبه) و سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون دوومیدانی شد. بر خلاف ادعاهای مستجاب الدعوه هیچگاه تخلفی در فدراسیون مطرح نشد و صرفاً اصلاح برخی امور و پیشنهاد بازرسی وزارت ورزش و سازمان بازرسی کل کشور به مجید کیهانی و فدراسیون دوومیدانی داده شد.

اقدامات پس از کنار رفتن کیهانی

کارشناس خبره فدراسیون ادامه داد: دوستان تلاش می‌کردند و امیدوار بودند نهادهای نظارتی برای کیهانی و سایر مسئولان در فدراسیون موانعی ایجاد کنند که آنها امکان حضور مجدد در فدراسیون را نداشته باشند، اما چه شد؟ نه تخلفی ثابت شد و نه اتفاق دیگری افتاد و ماحصل اقدامات بازرس منصوب وزارت ورزش برای فدراسیون دوومیدانی فقط حاشیه بود و حاشیه. با پایان دوره ریاست کیهانی، تحرکات مستجاب الدعوه در فدراسیون بیشتر و بیشتر شد. وی و عوامل دیگری سعی کردند نقش هاشم صیامی دبیر کل فدراسیون را کمرنگ کنند و ابتدا علی دانشمندفر به عنوان دبیر مجمع انتخاب شد و سپس یکی از مخالفان کیهانی را به عنوان دبیر فدراسیون منصوب کردند.

مدارک کاندیداها روی میز رقیب شأن بود!

وی افزود: در زمان ثبت نامم برای انتخابات به من تاکید کردند باید از پست‌های خودم در فدراسیون استعفا دهم. جالب است که وقتی ثبت نام‌ها انجام شد و زمانی که من برای اعتراض به رد صلاحیت مدیریتی ام به وزارت ورزش و جوانان رفتم مشاهده کردم که همه مدارک کاندیداهای فدراسیون دوومیدانی روی میز مستجاب الدعوه که خود کاندیدای فدراسیون است قرار دارد. من در حالی که بیش از ۱۰ سال سابقه حضور در تیم ملی دوومیدانی، سه سال سابقه نایب رئیسی فدراسیون و سال‌ها ریاست هیأت دوومیدانی استان کرمانشاه و حتی تهران را دارم در بخش مدیریتی تأیید نشدم و ۴ نفر در بین کاندیداها که هیچکدام سابقه مدیریتی نداشتند تأیید شدند.

برای حذف رکورد فصیحی نامه زدند

وی افزود: مستجاب الدعوه می‌گوید قانون اجازه می‌دهد که هم بازرس باشد و هم در جلسات هیأت رئیسه فدراسیون در تصمیمات دخیل باشد و همچنان کاندیدای ریاست فدراسیون هم بماند اما به من حتی اجازه ندادند قبل از ثبت نام مسئولیت کمیته آموزش را داشته باشم. وی به همراه برخی عوامل فدراسیون در جلسات هیأت رئیسه و بعد از آن در حال چینش نفرات برای انتخابات هستند و نمونه بارز آن ارسال نامه برای حذف رکورد فرزانه فصیحی بود. آنها زمانی که متوجه شدند احتمال دارد فصیحی در انتخابات به کیهانی رأی دهد برای حذف وی و رکوردش نامه‌هایی نوشتند که بسیار قابل تأمل است.

نامزد ریاست همچنان دو مسئولیت دارد

نایب رئیس سابق فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: البته در حال حاضر نیز مستجاب الدعوه در حال مطرح کردن ابهامات و پخش کردن شایعه در وزارت ورزش و جوانان است که کیهانی رد صلاحیت می‌شود. در حالی که باید سوال کرد چگونه است که مستجاب الدعوه در حالی که خودش کاندیدای ریاست است نه تنها از بازرسی فدراسیون استعفا نداده بلکه در جلسات هیأت رئیسه و تصمیم سازی های فدراسیون هم شرکت می‌کند؟

برگزاری مجمع سالانه قبل از مجمع انتخابات

فردین پور ادامه داد: در راستای مهندسی انتخابات و در اقدامی عجیب مستجاب الدعوه و برخی عواملش در وزارت ورزش و جوانان تلاش می‌کنند تا مجمع سالیانه فدراسیون قبل از مجمع انتخاباتی برگزار شود و حتی پیشنهاد داده اند که صبح مجمع سالیانه برگزار شود و عصر مجمع انتخاباتی و یا در فاصله چند روز از هم برگزار شوند! سوال این جاست که لزوم برگزاری مجمع سالیانه در آستانه مجمع انتخاباتی چیست؟ چرا برخی دوستان تا این حد برای برگزاری هرچه سریع‌تر مجمع سالیانه تلاش می‌کنند و آیا این مصداق بارز مهندسی انتخابات نیست؟ قطعاً مستجاب الدعوه در نظر دارد در این مجمع ذهن اعضای مجمع را نسبت به کیهانی خراب کند. اصلاً آیا وی به عنوان کاندیدا حق شرکت در مجمع را دارد؟ آیا این همان عدالتی است که دنبالش بودیم؟

بی خبری وزارت ورزش و کمیته المپیک

پیشکسوت دوومیدانی تصریح کرد: مطمئنم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از این اقدامات بی خبرند. اقداماتی که شأن و سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برد. امیدوارم در همین فرصت باقی مانده به اقدامات مهدی مستجاب الدعوه خاتمه داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر و براساس اعلام روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی سیدمحمد شروین اسبقیان، محمدرضا آشتیانی، کامبیز بابایی، سید حسین جلالی، حامد جولایی، افشین داوری، مصطفی زرین افضل، روح الله عسگری، سید علی فرشاد سپهر، مجید کیهانی، مهدی مبینی، محمدرضا محققی، مهدی مستجاب‌الدعوه، پژمان معتمدی احسان مهاجرشجاعی، ۱۵ کاندیداهایی هستند که شرایط ثبت نام آنها به عنوان داوطلبین حضور در مجمع انتخاباتی از نظر مدیریتی مورد تأیید قرار گرفته است.