دهلرانی ها بیش از ۸۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کردند

سید سبزوار موسوی در گفتگو با خبرنگار مر بیان کرد: زکات پرداختی در این شهرستان شامل زکات غلات و محصولات کشاورزی، دام زنده، زکات فطریه و زکات مستحبی بوده که در طول ده ماهه نخست امسال از خیرین این شهرستان جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۱۲ میلیون تومان زکات از کشاورزان و دامداران در سطح شهرستان دهلران جمع آوری شده افزود: میزان زکات جمع آوری شده امسال نسبت به پارسال تاکنون بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی به مصارف زکات در این شهرستان اشاره کرد و گفت: زکات جمع آوری شده این شهرستان علاوه بر پرداخت به مستمندان و نیازمندان، در زمینه کمک هزینه‌های درمانی، کمک معیشت، کمک هزینه جهیزیه، ساخت و بهسازی مسکن، هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و نیز تکمیل و ساخت پروژه‌های عمرانی و مذهبی هزینه شده است.

دبیر شورای زکات شهرستان دهلران با عنوان اینکه ترویج و توسعه فرهنگ زکات در بین مردم یکی از مأموریت‌های شورای زکات این شهرستان است گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر پرداخت زکات در این شهرستان همواره در حال افزایش بوده که این موضوع نقش مهمی در زمینه کاهش محرومیت‌های این شهرستان داشته است.

وی همچنین گفت: اهتمام شورای زکات این شهرستان و نیزعاملین و مودیان زکات باعث شده این شهرستان طی سه سال اخیر در جایگاه نخست پرداخت زکات در استان ایلام قرار بگیرد.