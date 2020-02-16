تامین ایمنی و سلامت دانش آموزان در مسابقات استانی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، معاون تربت بدنی و سلامت اداره کل در نشست ویدیو کنفرانس با کارشناسان تربیت بدنی شهرستان ها و مناطق ۱۶ گانه استان بر تأمین سلامت و ایمنی دانش آموزان اعزامی به مسابقات ورزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت این جلسه در آستانه برگزاری مسابقات ورزشی استان و ابلاغ دستورالعمل های جشنواره مهارت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی و شیوه نامه اداره مجتمع های ورزشی، بیان کرد: در مسابقات ورزشی دانش آموزان و به ویژه در اعزام تیم ها و نفرات، رعایت تمام ضوابط و مقرات اردویی شامل اخذ کد اردو، تأمین وسیله ایاب و ذهاب مناسب، اخذ رضایت نامه اولیا، توجیه مربیان و سرپرستان، حضور به موقع در زمان پذیرش و تهیه و تحویل مدارک مشخص شده به صورت جدی مورد تأکید است.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری، رقابت های علمی و تخصصی معلمان تربت بدنی، جشنواره الگوهای برتر تدریس و ابتکارات و خلاقیت های معلمان در یک طرح و دستورالعمل تحت عنوان جشنواره مهارت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی تجمیع شده است.

خوشگوار مطالعه دقیق دستورالعمل توسط کارشناسان و برگزاری جلسه توجیهی با حضور همه معلمان تربیت بدنی در منطقه خدمتی خود را خواستار شد و گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف این طرح، ارتقای علمی و عملی همکاران است لذا توجیه و تأکید بر حضور و شرکت همه همکاران در سطح شهرستان ها در این جشنواره است.

وی پایان اسفندماه را زمان برگزاری مرحله شهرستانی اعلام کرد و افزود: بهره برداری از ظرفیت های در اختیار در این راستا یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

معاون تربیت بدنی و سلامت مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اداره مجتمع های ورزشی با امضای مقام عالی وزارت، آن را نقشه راه و ملاک فعالیت در این اماکن دانست و گفت: در این دستورالعمل در موضوعاتی چون درجه بندی اماکن، امورات مالی، حق الزحمه مربیان، اجاره اماکن و نحوه هزینه کرد درآمدها شفاف سازی و مشخص شده است که لازم است مورد توجه مدیران سالن های ورزشی قرار گیرد.

خوش گوار در بخش پایانی صحبت های خود، اخذ سهم تربتی بدنی از منابع مدرسه را به عنوان کلید واژه برنامه های سال جاری تحصیلی حوزه عنوان کرد و گفت: انتظار می رود طرح ها و برنامه هایی که در جهت تحقق این موضوع ابلاغ شده همچون طرح مدرسه پویا و ایجاد کلاس تربیت بدنی در سازه مدرسه به صورت جدی دنبال شود و در سطح اد اره کل و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با استانداری محترم این آمادگی وجود دارد که فضاها و اماکن واجد شرایط اجرای این طرح، تجهیز و نوسازی شود.

در ادامه این جلسه فرید منتظری رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی، محمد طاهر فیضی رئیس هیأت ورزش دانش آموزی و عذرا یزدانی کارشناس مسئول دختران به بیان موارد و موضوعات مهم حوزه کاری خود پرداختند.