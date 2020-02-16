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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۲۳

از سوی معاون دانشگاه؛

زمان ثبت نام وام شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

زمان ثبت نام وام شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: ثبت نام وام شهریه دانشجویان این دانشگاه از ۱۵ بهمن ماه سال‌جاری آغاز شده و تا ۱۵ تیرماه سال ۹۹ ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سیداحمدرضا پیش بین از آغاز ثبت تقاضای وام شهریه دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم تحصیلی۹۹-۹۸ خبر داد.

وی افزود: وام شهریه دانشجویی این دانشگاه به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت هر نیمسال است که دانشجویان می توانند آن را دریافت کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: ثبت نام دانشجویان از ۱۵ بهمن ماه سال‌جاری آغاز شده و تا ۱۵ تیرماه سال ۹۹ ادامه خواهد داشت.

وی تاکیدکرد: دانشجویان برای ثبت نام می توانند با مراجعه به پورتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس WWW.Swf.ir نسبت به ثبت درخواست وام شهریه خود اقدام کنند.

پیش بین گفت: متقاضیان دریافت وام شهریه دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی پس از ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان و تایید نهایی توسط مرکز آموزش علمی کاربردی و واحد استانی، مدارک لازم را جهت تشکیل پرونده و اخذ وام شهریه به نزدیکترین شعبه بانک طرف تعهد ارائه کرده تا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

کد مطلب 4853848
زهرا سیفی

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