درخواست متجاوزان سعودی از انصارالله درباره خلبانان «تورنادو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی طی بیانیه‌ای از جنبش انصارالله یمن خواست تا بر اساس قوانین بشردوستانه و بین‌المللی با دو خلبان جنگنده سرنگون شده در استان الجوف یمن رفتار کند.

این ائتلاف در بیانیه خود اعلام کرد که دو خلبان جنگنده تورنادو پیش از سقوط، برای خروج از جنگنده از صندلی نجات استفاده کرده‌اند.

شبکه «المسیره» یمن شامگاه شنبه فیلم سرنگونی جنگنده تورنادوی رژیم سعودی را منتشر کرد.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه، از سرنگونی یک فروند جنگنده تورنادو وابسته به ائتلاف سعودی که بر فراز استان «الجوف» یمن در حال انجام عملیات خصمانه بود، خبر داد.

سرهنگ «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی نیز روز شنبه از سقوط یکی از هواپیماهای ائتلاف در منطقه عملیاتی در استان الجوف یمن خبر داد و گفت، نوع هواپیما، تورنادو و از هواپیماهای نیروی هوایی عربستان سعودی بوده که هنگام پشتیبانی هوایی نزدیک از نیروهای یمنی [وابسته به دولت هادی] سقوط کرده است.