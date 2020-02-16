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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۲۶

با کپسول سیگنوس؛

محموله پنیر و پاستیل به فضا رفت

محموله پنیر و پاستیل به فضا رفت

یک کپسول سیگنوس حامل ۴ تن بار از جمله پنیر و پاستیل به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک کپسول باری به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد. این کپسول حامل پاستیل و پنیر برای فضانوردان بود.

کپسول سیگنوس متعلق به شرکت نورتروپ گرانمن است که از  ساحل ایالت ویرجینیا همراه با یک موشک آنتارس به فضا رفت. سیگنوس حامل ۴ تن بار  است و روز سه شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی می رسد.  

البته این موشک و کپسول قرار بود هفته گذشته به فضا پرتاب شوند. اما بالاخره پس از ۳ بار لغو عملیات در هفته گذشته، محموله ۴ تنی به فضا رفت.  

در این کپسول علاوه بر محموله ها و تجهیزات آزمایشی معمول پنیر چدار، میوه و سبزیجات تازه، شکلات و سه پاستیل به درخواست سه فضانورد ساکن در ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شدند.

این سیزدهمین عملیات ارسال محموله ای است که شرکت نورتروپ گرانمن برای ناسا انجام داد.

کد مطلب 4853858
شیوا سعیدی

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