محموله پنیر و پاستیل به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک کپسول باری به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد. این کپسول حامل پاستیل و پنیر برای فضانوردان بود.

کپسول سیگنوس متعلق به شرکت نورتروپ گرانمن است که از ساحل ایالت ویرجینیا همراه با یک موشک آنتارس به فضا رفت. سیگنوس حامل ۴ تن بار است و روز سه شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی می رسد.

البته این موشک و کپسول قرار بود هفته گذشته به فضا پرتاب شوند. اما بالاخره پس از ۳ بار لغو عملیات در هفته گذشته، محموله ۴ تنی به فضا رفت.

در این کپسول علاوه بر محموله ها و تجهیزات آزمایشی معمول پنیر چدار، میوه و سبزیجات تازه، شکلات و سه پاستیل به درخواست سه فضانورد ساکن در ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شدند.

این سیزدهمین عملیات ارسال محموله ای است که شرکت نورتروپ گرانمن برای ناسا انجام داد.