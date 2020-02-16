به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام یدالله وحدانینیا در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: وضعیت انتخابات در چهار حوزه انتخابیه خراسانجنوبی سفید است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی بیانکرد: این نکته به آن معنا است که خوشبختانه در خراسانجنوبی تخلف قابل توجه و ذکری در زمینه انتخابات صورت نگرفته است.
وحدانینیا با تأکید بر اینکه روند تبلیغات نیز به صورت طبیعی ادامه دارد، افزود: البته در مواردی مشاهده شده که بنرهای چاپ شده توسط برخی از کاندیداها از اندازه مجاز قانونی فراتر رفته است.
وی ادامه داد: در هر صورت ما آمادهایم تا با تخلفاتی چون تخریب، سیاهنمایی به ویژه در زمینه اصول و ارزشهای انقلاب و اسلام برخورد کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی گفت: گاه تخریب نسبت به یک شخص صورت میگیرد که در صورت درخواست او دستگاه قضائی نیز پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
وحدانینیا اظهارکرد: اما در مورد تخریب و سیاهنمایی نسبت به اصول و آرمانها حتماً ورود پیدا خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه دغدغهها و دل نگرانیهایی نسبت به اعتراضات اجتماعی خارج از چهارچوب به رد صلاحیت برخی از کاندیدها در برخی شهرستانهای خراسانجنوبی داشتیم، یادآور شد: خوشبختانه با توجه به بصیرت و زمانشناسی مردم در این حوزه نیز تاکنون شاهد مسئله و اتفاق خاصی نبودیم.
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