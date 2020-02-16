به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در جلسه هیئت نظارت لرستان ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر با اشاره به جایگاه والای دخت نبی اکرم (ص) اظهار کرد: امیدوارم راه و بنیادی که حضرت فاطمه (س) پس از پیامبر اکرم (ص) باعث تداوم آن شد را بتوانیم ادامه دهیم.

در انتخابات مهم‌ترین موضوع مشارکت است

وی با بیان اینکه نظارت مسئولیت سخت و سنگینی بوده که اعضای هیئت نظارت با ایثارگری برعهده گرفته‌اند، گفت: در انتخابات مهم‌ترین موضوع مشارکت است، به‌خصوص سطح بالای حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار لرستان شرایط امروز را متفاوت از گذشته دانست و افزود: در گذشته به بُعد داخلی مشارکت بیشتر توجه می‌شد، چراکه نشان می‌داد مردم معتقدند فرآیند تغییر و جابجایی مدیران را به روش انتخابات پذیرفته‌اند و این از اصول نظام جمهوری اسلامی است و انتخاب مسئولان از طریق انتخابات در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

خادمی با اشاره به اینکه انتخاب یک فرد اصلح به بهبود کارایی و کارآمدی نظام کمک خواهد کرد، گفت: در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاست خارجی و…، قدرت و کارایی نظام بالاست اما در برخی حوزه‌های دیگر هنوز به کارآمدی که مدنظر یک نظام قدرتمند و ولایی و الگوی جدید در نظام حکومت‌داری جهان است، فاصله داریم. بنابراین گزینش درست ما در انتخابات به کارایی نظام می‌انجامد.

تاکید بر امنیت و نظم در انتخابات

وی با بیان اینکه امروز بُعد خارجی انتخابات برجسته‌تر است، افزود: امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با تبلیغات گسترده سعی در کاهش حضور مردم در انتخابات را دارند تا نظام را در مجامع و افکار عمومی ضعیف جلوه دهند، بنابراین امروز وجه خارجی مهم‌تر از بُعد داخلی آن است.

استاندار لرستان، تصریح کرد: از این‌رو همه نهادها باید کمک کنیم تا میزان مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد.

خادمی، افزود: رقابت در لرستان به خوبی وجود دارد و در همه شهرستان‌ها فضای مناسبی حاکم است، مردم می‌توانند به افراد مختلف رأی دهند. بنابراین باید بستر را آماده کرد تا مردم در این شرایط رقابتی، آزاد و با اعتماد کامل در انتخابات مشارکت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که لرستان به نحو برجسته‌ای با مشارکت بالا و در عین سلامت انتخابات حضور داشته و برگ زرینی به افتخارات خود در این حوزه بیفزاید.

استاندار به امنیت و نظم در انتخابات اشاره کرد و با بیان اینکه انتخابات بهار سیاست است، گفت: مردم در این روزها به خاطر تغییر و تحولات جدید شاد و بانشاط هستند، بنابراین نباید اجازه داد عده‌ای به خاطر مسائل و خواسته‌های شخصی این شادابی را از مردم سلب کنند.

شعار بی‌طرفی در انتخابات باید عملیاتی شود

وی بنیاد رقابت در انتخابات را آغاز رفاقت، دوستی و همکاری تعریف کرد و افزود: مردم در یک سطح بالا طبق سلیقه و نظر خود فرد اصلح را انتخاب کرده و باید از ایجاد اختلاف و تضاد در راستای منفعت‌های شخصی به روش‌های مختلف جلوگیری کرد.

استاندار لرستان، خاطرنشان کرد: با ایجاد امنیت مردم برای شرکت در انتخابات باید اعتماد و احساس آرامش داشته باشند.

خادمی، به شناسایی روش‌ها و مکانیزم‌های سلامت انتخابات تاکید کرد و افزود: شعار بی‌طرفی در انتخابات باید عملیاتی شود و اعضای مختلف هیئت اجرایی و هیئت نظارت ترکیبی از افراد مختلف و مورد تأیید باشند، به‌عبارتی باید ابزار لازم را برای این کار فراهم کرد.

وی با بیان اینکه در برگزاری انتخابات درست باید برای هر مسأله‌ای راهکارهای لازم پیش‌بینی شود، عنوان کرد: امیدواریم با همکاری خوب و نزدیک و استفاده از تجربیات یکدیگر هیئت نظارت و اجرایی شاهد برگزاری خوب، سالم، باشکوه و با مشارکت بالا در استان باشیم چراکه کوچک‌ترین مشکلی همگی زیر سوال خواهیم رفت.