به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری در جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: بر اساس ماده ۶ قانون تأسیس کتابخانه های عمومی کشور از محل نیم درصد از درآمدهای مستمر نقدی محقق شده شهرداری (بدون احتساب منابع غیرنقدی و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی)، می‌بایست برای نگهداری کتابخانه های عمومی شهر هزینه شود.

وی با اشاره به کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در تهران گفت: در حدود ۳۵ کتابخانه فعال تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی موجود است و توسط شهرداری تهران نیز طی سنوات مختلف بالغ بر یک هزار (۱۰۰۰) کتابخانه عمومی وعلاوه بر آن قرائتخانه در مراکز مختلف فرهنگی، بوستانها و یا مراکز سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران دایر شده است.

نوری با اشاره به اعتبار سالانه ای که برای توسعه و نگهداری کتابخانه ها درنظر گرفته می‌شود اظهار داشت: سالانه اعتبار قابل ملاحظه‌ای علاوه بر سهم نیم درصد صرف توسعه و نگهداری آنها می‌شود اما متأسفانه در سالهای گذشته نهاد کتابخانه های عمومی بدلیل اختلاف در نحوه محاسبه و هزینه کرد نیم درصد و عدم پیگیری جدی شهرداری مبالغی بیش از درآمدهای سرمایه‌های نقدی شهرداری تهران از حساب متمرکز شهرداری برداشت نموده و این موارد در طی سالهای مختلف جمعاً بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی می‌شود که متأسفانه عمدتاً صرف موارد دیگر و یا شهرهایی غیر از تهران نیز می‌شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متأسفانه این هزینه برای نگهداری یک هزار کتابخانه و قرائت خانه عمومی مراکز شهرداری صرفاً از محل بودجه شهرداری عمل شده و در محاسبات فوق لحاظ نمی‌گردد و حتی گزارش شفافی نیز از چگونگی هزینه کرد نیم درصد ارائه نشده است.

نظری با تاکید بر ضرورت توجه اعضای هیئت امنای نهاد کتابخانه ها در شهر تهران به ریاست فرماندار تهران، شهردار، رئیس شورای شهر، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ضروری است ناهماهنگی‌های فوق رسیدگی و در راستای حقوق شهروندان رعایت تکالیف قانونی دو نهاد فوق، چگونگی عمل تعیین تکلیف و تمامی مراکز کتابخانه های عمومی شهرداری از محل سهم نیم درصد نگهداری شوند.