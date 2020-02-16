به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دلبری امروز یکشنبه در سیزدهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر لرستان با اشاره به اینکه کارآفرین کسی است که یک خلأ را پیدا می‌کند و در همین عرصه فعالیت می‌کند، اظهار داشت: بایستی مزیت‌های لرستان شناسایی شود و در آن راستا کارآفرینان به کار گرفته شوند.

وی با بیان اینکه در گیلان مجموعه بوم گردی داریم که از خارج کشور برای حضور در آن وقت می‌گیرند، تصریح کرد: کارآفرینی با دانشکده و دانشگاه و معاونت حل نمی‌شود، کار و فکر به دست افراد است و این نیروها هستند که باید این عرصه را تقویت کنند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه توسعه لرستان روی ریشه تاریخی آن باید شکل بگیرد، حوزه گردشگری استان باید توسعه یابد، بوم گردی می‌تواند تحول ایجاد کند، افزود: پکیج‌های سرمایه گذاری در استان تهیه شود، مدیران استان باید سرمایه گذار را به دفتر خود راه بدهند و مقررات زدایی کنند.

دلبری با اشاره به اینکه ما که در حوزه مجوز دادن هستیم باید کمک کنیم به افراد، این در حالیست که بیشتر دست و پای کارآفرینان و سرمایه گذاران را بسته ایم، گفت: لرستان می‌تواند در گردشگری افتخار آفرینی کند. گردشگری هم سرمایه کمی می‌خواهد و هم با فکر و اندیشه خیلی می‌توان کار کرد.

وی با بیان اینکه حوزه‌های کارآفرینی را باید به سمت ریشه‌های تاریخی مناطق ببریم، تصریح کرد: مجموعه کارکنان ادارات نیز باید در راستای مقررات زدایی فعال شوند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه معتقدم در حوزه اشتغال و کار قبل از تسهیلات و سرمایه این فکر و اندیشه است که به ما کمک می‌کند، افزود: ما هم به نسبت وظایف خود قدم‌هایی در حوزه رونق اشتغال برداشته ایم اما هیچ دولتی به تنهایی قادر نیست این بار را به دوش بکشد.

دلبری با تاکید بر اینکه کسی که سرمایه گذاری می‌کند و کارآفرین است برای ما محترم است، افزود: تعجب می‌کنم که می‌گویند کارآفرینی پشت در اتاق مدیر مانده است، این مدیر است که خودش باید به دنبال رفع مشکل کارآفرینان برود نه اینکه افراد را پشت در اتاق خود نگه دارد.