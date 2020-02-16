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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۰۹

لیگ جهانی کاراته - دبی؛

شیما آل‌سعدی به نشان نقره دست یافت

شیما آل‌سعدی به نشان نقره دست یافت

اولین نماینده ایران در مبارزات پایانی لیگ جهانی کاراته با واگذاری نتیجه به نماینده چین به نشان نقره دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته در امارات، شیما آل سعدی در مبارزه نهایی وزن ۶۱- کیلوگرم برابر «یین ژیااویان‌» از چین ۳ بر یک بازنده شد و به نشان نقره دست پیدا کرد.

آل سعدی با برتری مقابل «کریستینا فرر» از اسپانیا، «فیلیپه وندولینه» از فرانسه، «اینگریدا سوچانکوا» از اسلواکی، «آنیتا سروگینا» از اوکراین و «جیانا لطفی» از مصر راهی مبارزه پایانی شده بود.

در ادامه مبارزات امروز ذبیح الله پورشیب در مبارزه نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم به روی تاتامی خواهد رفت.

برای کاراته ایران تا امروز سارا بهمنیار، رزیتا علیپور، بهمن عسگری و مهدی خدابخشی موفق به کسب مدال برنز شده اند.

مهسا افسانه، فاطمه صادقی، افسانه باقری، امیرمدیزاده، علی اصغرآسیابری، مهدی آشوری، سجاد گنج زاده و صالح اباذری دیگر کاراته کاهای ایرانی حاضر در این مسابقات بودند که از دور مسابقات حذف شدند.

کد مطلب 4854126

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