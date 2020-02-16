به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته در امارات، شیما آل سعدی در مبارزه نهایی وزن ۶۱- کیلوگرم برابر «یین ژیااویان‌» از چین ۳ بر یک بازنده شد و به نشان نقره دست پیدا کرد.

آل سعدی با برتری مقابل «کریستینا فرر» از اسپانیا، «فیلیپه وندولینه» از فرانسه، «اینگریدا سوچانکوا» از اسلواکی، «آنیتا سروگینا» از اوکراین و «جیانا لطفی» از مصر راهی مبارزه پایانی شده بود.

در ادامه مبارزات امروز ذبیح الله پورشیب در مبارزه نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم به روی تاتامی خواهد رفت.

برای کاراته ایران تا امروز سارا بهمنیار، رزیتا علیپور، بهمن عسگری و مهدی خدابخشی موفق به کسب مدال برنز شده اند.

مهسا افسانه، فاطمه صادقی، افسانه باقری، امیرمدیزاده، علی اصغرآسیابری، مهدی آشوری، سجاد گنج زاده و صالح اباذری دیگر کاراته کاهای ایرانی حاضر در این مسابقات بودند که از دور مسابقات حذف شدند.