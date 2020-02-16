۲ هزار و ۴۰۰ کودک در شیراز به سینما رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: این برنامه با همکاری آموزش و پرورش فارس تدارک دیده شد و در آن ۹ مدرسه پسرانه متوسطه اول و دوم با جمعیتی افزون بر یک هزار و ۵۰ پسر و ۱۱ مدرسه دخترانه با جمعیتی بالغ بر یک هزار و ۳۵۰ دانش‌آموز دختر از دانش‌آموزان نواحی ۳ و ۴ شیراز از ۲۰ مدرسه مشارکت کردند.

وی افزود: سازمان اتوبوسرانی با در اختیار گذاشتن ۴۸ دستگاه اتوبوس و مجموعه فرهنگی و سینمایی هنر شهر آفتاب با در اختیار گذاشتن سالن سینما در این طرح همکاری کردند.

معاون فرهنگی شهردار شیراز با اشاره به اینکه این طرح در راستای نشاط آفرینی اجتماعی در نوجوانان و فرهنگ‌سازی صورت گرفته است، ادامه داد: دانش‌آموزان در این برنامه افزون بر بهره‌مندی از سینما و تماشای فیلم‌های بخش سیمرغ و پروانه جشنواره فجر، نحوه فعالیت گروهی و حضور در مکان‌های فرهنگی را آموختند و از این منظر علاوه بر فعالیت‌های تفریحی و نشاط‌آفرینی از آموزش‌های اجتماعی و شهروندی نیز برخوردار شدند.

جعفری یادآوری کرد: دهه فجر فرصتی بود برای آنکه فارغ از اتفاقات مرسوم هر ساله در مدارس، بتوانیم برای کودکان و نوجوانان خاطره‌ای تازه را رقم بزنیم که ماندگار باشد و در این راستا حضور خواننده شیرازی حامد فقیهی در جمع آنان و هم‌خوانی دسته‌جمعی دانش‌آموزان بخشی از این رویداد خاطره‌انگیز بوده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با تاکید بر ضرورت ادامه برنامه سینما برای دانش‌آموزان در شهرداری شیراز، تصریح کرد: امکانات لازم برای اجرای هفتگی این برنامه فرهنگی فراهم شده است و بر این اساس هر هفته یکی از مدارس ناحیه ۳ و ۴ شیراز به سینما خواهند رفت.

معاون فرهنگی شهردار شیراز افزود: در ادامه این برنامه کودکان مدارس استثنایی نیز از نیمه اسفندماه یا فروردین‌ماه ۹۹ با همکاری با حوزه حمل و نقل و توسط ون‌های مناسب‌سازی شده برای معلولان به همراه خانواده‌هایشان از برنامه سینما برای دانش‌آموزان بهره‌مند خواهند شد و این مهم در راستای توسعه متوازن و بهره‌مندی همه اقشار از امکانات شهری انجام می‌گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: شهرداری شیراز برای ایجاد توازن فرهنگی در محلات کمتر برخوردار شیراز و به‌ویژه پرورش کودکان و نوجوانان در قالب برنامه‌ای مدون از ابتدای سال جاری بیش از ۹ هزار کودک و نوجوان را به سینما برده است.

جعفری با بیان اینکه این کودکان از محلات کمتر برخوردار شیراز بوده‌اند، اظهار کرد: این افراد از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، سراهای محله، خانه‌های محلات، گروه‌های جهادی، کانون‌های فرهنگی و پایگاه‌های خدمات اجتماعی بهزیستی به شهرداری معرفی می‌شوند.

وی گروه هدف این برنامه را کودکان ۶ تا ۱۲ ساله عنوان کرد و افزود: هدف از این برنامه ایجاد نشاط اجتماعی و آموزش اصول فرهنگی و هنری است و برآورد ما این است که بتوانیم تا پایان سال جاری ۱۵ هزار نفر را به سینما دعوت کنیم.