امدادرسانی به ۳۵۰۰ نفر در برف اخیر اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر اردبیل، رامین معبودی با بیان اینکه بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر توسط عوامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در بارش‌های برف اخیر امدادرسانی شدند، افزود: ۳۰۰ نفر نجات گر طی ۶۰ عملیات امدادی به این افراد امدادرسانی کردند.

وی اضافه کرد: ۹۲۵ نفر توسط جمعیت هلال احمر در پایگاه‌های بین شهری، مساجد و مراکز آموزشی اسکان اضطراری شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار کرد: ۱۶ زن باردار و ۷ بیمار دیالیز هم توسط عوامل جمعیت هلال احمر استان به مراکز درمانی منتقل شدند.

معبودی با اشاره به حضور بالگرد جمعیت هلال احمر در استان اردبیل تصریح کرد: امروز با مساعد شدن هوا بالگرد هوایی جمعیت هلال احمر در شهرستان خلخال، در ۶ روستا امداد هوایی انجام شده و بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته نان بین آنها توزیع شد که امداد هوایی ۳ روستا محاصره شده در برف نیز فردا انجام خواهد شد.

وی گفت: در این عملیات‌ها ۱۷ دستگاه خودروی آمبولانس، ۱۱ دستگاه خودروی ست نجات و ۱۵ دستگاه خودروی پشتیبان امدادرسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار کرد: ۴ نفر از مسافران در گردنه اسالم گرفتار شده و در قهوه خانه مانده بودند که با بالگرد هوایی به مناطق امن انتقال داده شدند.

معبودی با بیان اینکه ۳۶۰ بسته اضطراری و ۵۸۴ تخته پتو بین گرفتار شدگان در برف توزیع شده است، ادامه داد: ۲۱ بهمن بارش برف در استان آغاز شد اما با توجه به آمادگی نیروهای جمعیت هلال احمر استان از همان ساعات اولیه امدادرسانی‌ها آغاز شد.