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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۵۳

مدیرعامل هلال احمر اردبیل خبر داد

امدادرسانی به ۳۵۰۰ نفر در برف اخیر اردبیل

امدادرسانی به ۳۵۰۰ نفر در برف اخیر اردبیل

اردبیل - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر توسط عوامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در بارش‌های اخیر امدادرسانی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر اردبیل، رامین معبودی با بیان اینکه بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر توسط عوامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در بارش‌های برف اخیر امدادرسانی شدند، افزود: ۳۰۰ نفر نجات گر طی ۶۰ عملیات امدادی به این افراد امدادرسانی کردند.

وی اضافه کرد: ۹۲۵ نفر توسط جمعیت هلال احمر در پایگاه‌های بین شهری، مساجد و مراکز آموزشی اسکان اضطراری شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار کرد: ۱۶ زن باردار و ۷ بیمار دیالیز هم توسط عوامل جمعیت هلال احمر استان به مراکز درمانی منتقل شدند.

معبودی با اشاره به حضور بالگرد جمعیت هلال احمر در استان اردبیل تصریح کرد: امروز با مساعد شدن هوا بالگرد هوایی جمعیت هلال احمر در شهرستان خلخال، در ۶ روستا امداد هوایی انجام شده و بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته نان بین آنها توزیع شد که امداد هوایی ۳ روستا محاصره شده در برف نیز فردا انجام خواهد شد.

وی گفت: در این عملیات‌ها ۱۷ دستگاه خودروی آمبولانس، ۱۱ دستگاه خودروی ست نجات و ۱۵ دستگاه خودروی پشتیبان امدادرسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار کرد: ۴ نفر از مسافران در گردنه اسالم گرفتار شده و در قهوه خانه مانده بودند که با بالگرد هوایی به مناطق امن انتقال داده شدند.

معبودی با بیان اینکه ۳۶۰ بسته اضطراری و ۵۸۴ تخته پتو بین گرفتار شدگان در برف توزیع شده است، ادامه داد: ۲۱ بهمن بارش برف در استان آغاز شد اما با توجه به آمادگی نیروهای جمعیت هلال احمر استان از همان ساعات اولیه امدادرسانی‌ها آغاز شد.

کد مطلب 4854279

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