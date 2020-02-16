ساماندهی ۵۳۰ نفر در ۳۷ کمیسیون و کمیته کانون کارآفرینان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردی روز یکشنبه در سیزدهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر لرستان با اشاره به اینکه ۳ تا ۷ درصد از بیکاران می‌توانند جذب دولت شوند و مابقی باید به بازار آزاد روی بیاورند و شغل خود را ایجاد کنند و یا کارآفرینان برای آنها شغل ایجاد کنند، اظهار داشت: این وظیفه بزرگ نیاز به پشتوانه بزرگ و توسعه فرهنگ کارآفرینی دارد، ما امروز هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت توسعه فرهنگ کارآفرینی برویم، در غیر این صورت هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون و مصوبه شورای عالی اشتغال کانون کارآفرینان استان‌ها تشکیل شد تا کمک کند به توسعه فرهنگ کارآفرینی و هم افزایی در این بخش، تصریح کرد: از سوی دیگر این کانون با هدف استیفای حقوق کارآفرینان ایجاد شده است.

رئیس کانون کارآفرینان لرستان ادامه داد: کانون کارآفرینان لرستان نیز با هیئت امنای متشکل از ۱۲ نفر، (۶ نفر بخش دولتی و ۶ نفر بخش خصوصی) تشکیل شده است.

کردی با بیان اینکه سال‌های متمادی این مصوبه وجود داشت اما به هر روی کانون نتوانست چندان حضور داشته باشد، ما به این نتیجه رسیدیم که کانون کارآفرینان نیاز به یک ساختار دارد و در هیئت مدیره تصویب شد که این ساختار تشکیل شود، یادآور شد: برای اولین بار این ساختار را تدوین کردیم که شامل ۷ کمیسیون تخصصی و ۳۰ کمیته تخصصی می‌شود.

وی افزود: ۵۳۰ نفر از صاحبنظران و کارآفرینان را برای حضور در این کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی انتخاب کرده‌ایم که احکام آنها ابلاغ خواهد شد و یک مجلس کارآفرینی ایجاد می‌شود.