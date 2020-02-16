۱۲۰۲ کمک جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد قم اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار با اشاره به شرایط سخت اقتصادی امروز گفت: در حال حاضر تهیه جهیزیه و لوازم ضروری زندگی برای بسیاری از خانوادهها که دختر در آستانه ازدواج دارند کاری سخت و دشوار شده است.
وی نقش کمیته امداد در کمک به محرومان و نیازمندان را خاطر نشان و اظهار کرد: این نهاد همه ساله با پرداخت کمک جهیزیه و هدیه ازدواج به نوعروسان و دامادهای تحت حمایت، به تأمین بخشی از جهیزیه آنان کمک میکند.
میرشکار ترویج و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در برپایی ازدواجهای آسان، کم هزینه و پایدار را از اولویتهای کمیته امداد در ازدواج جوانان تحت حمایت این نهاد عنوان کرد و گفت: کمیته امداد به نوعروسان و بانوان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد خدمات جهیزیه ارائه میکند و به دامادهای تحت حمایت هم هدیه ازدواج میدهد.
وی آموزشهای قبل از ازدواج را برای تحکیم و تقویت بنیان خانواده ضروری دانست و گفت: این نهاد با همکاری معاونت اجتماعی دادگستری و نیروی انتظامی برای دختران و پسران در شرف ازدواج آموزشهای اخلاق اسلامی، احکام، مهارتهای زندگی، تربیت فرزند و شناخت آسیبهای اجتماعی و شیوههای مقابله با آنها را برگزار میکند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم، با بیان اینکه از ابتدای امسال ۱۲۰۲ کمک هزینه ازدواج و جهیزیه به مددجویان تحت حمایت اهدا شده است گفت: این کمک جهیزیه و هدیه ازدواج با اعتبار ۱۳۴ میلیارد ریال تهیه شده و در اختیار آنان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه هزینه این کار خداپسندانه از اعتبارات دولتی و کمکها و صدقات مردم و خیران تأمین میشود، تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۶۱ میلیارد ریال کمکهای غیر نقدی در قالب ۲۸۰۰ قلم کالا شامل یخچال، اجاق گاز، جارو برقی و ماشین لباسشویی و ۷۳ میلیارد ریال کمکهای نقدی از محل اعتبارات دولتی، کمکهای مردمی و خیرین تأمین شده است.
میرشکار ضمن قدردانی از خیران، بر لزوم جذب مشارکتهای مردمی در انجام این امر خداپسندانه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و مشارکت بیشتر خیران بتوانیم زمینه ازدواج جوانان تحت حمایت بسیاری را فراهم کنیم.
مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه در حال حاضر تعدادی نوعروس تحت حمایت در نوبت دریافت کمک هزینه جهیزیه هستند تصریح کرد: نیکوکاران محترم علاوه بر مراجعه به مراکز کمیته امداد در استان، میتوانند از طریق درگاه #۰۲۵*۸۸۷۷* نیز کمکهای نقدی خود را واریز کنند.
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