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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۰۷

فرمانده انتظامی دورود خبر داد:

خواستگار کلاهبردار در «دورود» دستگیر شد

خواستگار کلاهبردار در «دورود» دستگیر شد

دورود- فرمانده انتظامی دورود از دستگیری خواستگار کلاهبردار در این شهرستان خبر داد و گفت: این فرد که خود را مامور نظامی معرفی کرده بود، ۲ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در پی شکایت خانمی مبنی بر اینکه شخصی نظامی با نشان دادن مدارک هویتی به خواستگاری وی رفته و پس از جلب اعتمادش مبلغ ۲ میلیارد ریال از خانم گرفته تا برای زندگی مشترکشان سرمایه گذاری کند و پس از گرفتن وجه متواری شده است؛ بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان دورود قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات به عمل آمده متهم که خود را به نام شخص دیگری معرفی کرده بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه در محل سکونتش دستگیر و در منزلش چندین فقره عکس با لباس نظامی و حکم مأموریت جعلی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود اظهار داشت: متهم به جرم خود معترف و همراه پرونده به مراجع ذی صلاح معرفی شد.

کد مطلب 4854352

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