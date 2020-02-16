خواستگار کلاهبردار در «دورود» دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در پی شکایت خانمی مبنی بر اینکه شخصی نظامی با نشان دادن مدارک هویتی به خواستگاری وی رفته و پس از جلب اعتمادش مبلغ ۲ میلیارد ریال از خانم گرفته تا برای زندگی مشترکشان سرمایه گذاری کند و پس از گرفتن وجه متواری شده است؛ بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان دورود قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات به عمل آمده متهم که خود را به نام شخص دیگری معرفی کرده بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه در محل سکونتش دستگیر و در منزلش چندین فقره عکس با لباس نظامی و حکم مأموریت جعلی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود اظهار داشت: متهم به جرم خود معترف و همراه پرونده به مراجع ذی صلاح معرفی شد.