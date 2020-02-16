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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۰۱

غفور ۳۰ تا ۴۵ روز دیگر آماده مسابقه می‌شود

غفور ۳۰ تا ۴۵ روز دیگر آماده مسابقه می‌شود

بازیکن تیم ملی‌ والیبال ایران روند درمانی خود را پیگیری می‌کند و احتمالا از ۳۰ تا ۴۵ روز دیگر در مسابقات تیم لوبه به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر غفور بازیکن تیم ملی والیبال ایران و تیم لوبه ایتالیا که حدود دو ماه پیش و از ناحیه کمر دچار مصدومیت شده بود، بعد از بازگشت به ایتالیا، در حال طی کردن روند درمان خود زیر نظر پزشک تیم لوبه است است. در حال حاضر سی‌تی‌اسکن و بررسی‌های پزشک تیم، نشان می‌دهد که روند درمانی، مناسب است.

غفور که وضعیت کمرش بهبود یافته، برای فعالیت‌های سنگین ورزشی باید به آمادگی بیش‌تری برسد. وی تمرینات سبک را از این هفته شروع می‌کند و در تلاش است که آهسته آهسته به شرایط قبلی بازگردد و احتمالا از ۳۰ تا ۴۵ روز دیگر، امکان بازی کردن را پیدا می‌کند.

کد مطلب 4854398
ساناز سلیمان آبادی

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