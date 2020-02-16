به گزارش خبرگزاری مهر، امیر غفور بازیکن تیم ملی والیبال ایران و تیم لوبه ایتالیا که حدود دو ماه پیش و از ناحیه کمر دچار مصدومیت شده بود، بعد از بازگشت به ایتالیا، در حال طی کردن روند درمان خود زیر نظر پزشک تیم لوبه است است. در حال حاضر سی‌تی‌اسکن و بررسی‌های پزشک تیم، نشان می‌دهد که روند درمانی، مناسب است.



غفور که وضعیت کمرش بهبود یافته، برای فعالیت‌های سنگین ورزشی باید به آمادگی بیش‌تری برسد. وی تمرینات سبک را از این هفته شروع می‌کند و در تلاش است که آهسته آهسته به شرایط قبلی بازگردد و احتمالا از ۳۰ تا ۴۵ روز دیگر، امکان بازی کردن را پیدا می‌کند.