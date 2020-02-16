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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۵۷

نخستین قربانی ویروس کرونا در تایوان

نخستین قربانی ویروس کرونا در تایوان

تایوان نخستین قربانی ویروس کرونا در این کشور را رسانه ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ویروس جدید کرونا با نام رسمی «کووید -۱۹» (۱۹-Covid) امروز یکشنبه اولین قربانی خود را در تایوان گرفت.

وزارت بهداشت تایوان امروز در این خصوص اعلام کرد: مَردی بین ۶۰ تا ۷۰ سال بدون اینکه در معرض ابتلا به این ویروس قرار داشه باشد، به آن آلوده شده است.

گفتنی است، کمیسیون بهداشت ملی چین ساعاتی پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد موارد تایید شده از ابتلا به ویروس کرونا در چین به ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام کمیسیون بهداشت ملی چین، از این تعداد ۱۶۶۵ نفر جان باخته‌اند.

در این بیانیه آمده است: کمیته بهداشت چین از ۳۱ استان گزارش‌هایی را در مورد ۶۸ هزار و ۵۰۰ مورد آلودگی به نوع جدید ویروس کرونا دریافت کرد، که از این تعداد ۵۷ هزار و ۴۱۷ نفر در حال حاضر بیمار هستند، ۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر در وضعیت وخیم قرار داشته و ۹ هزار و ۴۱۹ نفر هم از بیمارستان مرخص شده‌اند.

گفتنی است ویروس جدید کرونا (۲۰۱۹-nVoC) برای اولین بار ۱۲ دسامبر در شهر «ووهان» چین شناسایی شد.

کمیسیون بهداشت و درمان شهرداری ووهان در ۳۱ دسامبر اعلام کرد که ۲۷ نفر که با بازار غذاهای دریایی شهر در ارتباط بودند، به این «بیماری مرموز» مبتلا شده و این بازار بسته شده است. دولت چین به منظور پیشگیری از گسترش آن حمل و نقل عمومی در ۱۳ شهر را موقتاً متوقف کرد.

کد مطلب 4854529

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