علی سملیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این سامانه امکان ثبت شکایت از اپراتورها فراهم‌شده است و مشترکان هر اپراتور می‌توانند از میزان و نوع شکایاتی که از اپراتور آن‌ها شده مطلع شوند و یک شکایت خاص در اپراتور موردنظر خود را با اپراتورهای دیگر مقایسه کنند.

وی بیان کرد: سامانه نت سنج پلاس در اجرای دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فراهم کردن زمینه نظارت مردمی راه‌اندازی شده است.

سملیان با بیان اینکه بالاترین میزان شکایت از هر اپراتور نیز در این سامانه درج می‌شود گفت: برای توسعه اینترنت پرسرعت در استان بوشهر تلاش‌های زیادی شده تا بتوان در روستاها و شهرهای مختلف به مطالبات مردم پاسخ داد.

وی با بیان اینکه درواقع افزایش کیفیت اینترنت اپراتورهای موجود از حقوق مردم است که در این ارتباط طراحی سامانه‌ای برای نظارت آن‌ها بر اپراتورها انجام شد افزود: مشاهده تعرفه سرویس‌های مختلف اپراتورها از دیگر امکانات موجود در سامانه نت سنج است.

وی اظهار داشت: اشخاص در این سامانه می‌توانند تعرفه سرویس‌های مختلف اپراتور را بر اساس کارکرد هر کدام مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنند و در همه کارکردهای موجود در این سامانه، اپراتورها رتبه‌بندی می‌شوند همچنین کاربران می‌توانند کیفیت پوشش اپراتورهای مختلف را در تکنولوژی‌های 3G و 4G در منطقه محل اقامت خود بررسی کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با بیان اینکه تفاوتی بین مناطق روستایی و شهری در نت سنج پلاس وجود ندارد خاطرنشان کرد: همه مناطق در این سامانه قابلیت مشاهده و ارزیابی مقایسه‌ای کیفیت شبکه، نحوه پشتیبانی، میزان شکایات دارند و به منظور قدردانی از کاربرانی که در فعالیت‌های این سامانه شرکت دارند روزانه به ۵۰ نفر به مدت یک سال اینترنت رایگان هدیه می‌شود.