خبرگزاری مهر - گروه استانها: جنوب و شرق استان کرمان، محرومترین مناطق کشور را در خود جای دادهاند، بزرگترین استان کشور تنها ۳ میلیون و ۲۰۰ نفر جمعیت دارد و این یعنی پراکندگی بسیار بالای جمعیت و نتیجه آن سخت شدن خدمات دهی به روستاهایی است که گاه رسیدن به آنها نیز با مشقت زیادی همراه است.
اکثر این روستاها با نخستین شهرهای پرجمعیت چندین ساعت فاصله دارند و باید با طی کردن جادههای سنگلاخی و ماشینهای شاسی بلند به آنها رسید.
حدود ۲۰ سال قبل بود که وجود کپر نشینان در جنوب کرمان مورد توجه مسئولان قرار گرفت و تلاش برای محرومیت زدایی در این مناطق مضاعف شد.
نتیجه برگزاری انتخابات و حضور نیروهای دلسوز و متخصص بومی در جنوب کرمان محرومیت زدایی و توسعه بوده است
در حالی که تا آن زمان جنوب کرمان شامل دو شهرستان جیرفت و کهنوج بود، پیگیری نماینده وقت مردم جنوب کرمان در مجلس موجب شد محرومیتهای این مناطق در سطح ملی دیده شود و در نهایت تحولات گستردهای روی دهد.
با تقسیمات جدید کشوری شهرستانهای عنبرآباد، قلعه گنج، رودبار جنوب، منوجان، فاریاب، به جمع جیرفت و کهنوج اضافه شدند و در شرق استان کرمان نیز شهرستان بم به شهرستان تقسیم و سه شهرستان فهرج و ریگان و نرماشیر معرفی شد.
نتیجه این تقسیم بندیها ارتقا مدیریت در این شهرستانهای محروم و بیشتر دیده شدن محرومیتها و اختصاص اعتبارات مورد نیاز و در نهایت توسعه زیر ساختها بوده است. این گام مهم در شهرستانهای جنوبی کرمان بدون تردید با محرومیت نمایندههای مجلس صورت گرفت و همین امر باعث شده است مردم جنوب کرمان به خوبی طعم یک انتخاب خوب برای تعیین سرنوشت را احساس کنند و حالا در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس برای انتخاب فرد اصلح برای ورود به مجلس و پیگیری مشکلات باقیمانده تلاش میکنند.
مردم جنوب کرمان طعم حضور و انتخاب اصلح را چشیدهاند
هر چند هنوز هم مشکلات زیادی در این شهرستانها وجود دارد و محرومیت شدیدی که تحت تأثیر نگاههای خان و رعیت در این مناطق به وجود آمده بود؛ همچنان در برخی از روستاهای دور افتاده دیده میشود اما با نگاهی این شهرستانها میتوان شاهد بود که عملاً مردم از بن بست خارج شده و در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفتهاند.
مردمی که در طبقه بندی نظامهای رعیت پروری قرار داشتند طی ۴ دهه گذشته نوع دیگری از زندگی را تجربه کردهاند و حالا این مردم هستند که سرنوشت خود را در دستان خود دارند و با رونق گرفتن کشاورزی، صنعت و معدن مشکلات یکی پس از دیگری در حال رفع شدن است.
حالا این مردم هستند که سرنوشت خود را در دستان خود دارند و با رونق گرفتن کشاورزی، صنعت و معدن مشکلات یکی پس از دیگری در حال رفع شدن است
کپر نماد فقر در جنوب کرمان است، طرح کپر زدایی عملاً از سال ۸۴ در کشور کلید خورد و جمعیت ۳۰۰ هزار نفری در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان زیر پوشش اولیه قرار گرفت و طی ۴ سال بخش قابل توجهی از این افراد تحول را در شکل و محتوای زندگی خود احساس کردند.
پوشش خدماتی کمیته امداد و بهزیستی نیز با هدف خدمات دهی و توانمند سازی مردم در این مناطق با تکیه بر توان بومی مردم در دستور کار قرار گرفت و حالا با توانمند شدن بسیاری از خانوارها سازمانهای تولید محور و توسعهای به جای کمیته امداد در این مناطق فعال شدهاند.
هزاران کپرنشین جنوب کرمان خانه دار شدند
استان کرمان در این میان نزدیک ۵۰ هزار خانوار کپر نشین را در خود جای داده بود که در گام نخست احداث ۴۱ هزار و ۷۱۳ خانه در دستور کار قرار گرفت و یک میلیون تومان وام بلاعوض و ۵.۷ میلیون تومان وام با بهره ۵ درصد در اختیار مردم قرار گرفت که شامل شش شهر کهنوج، قلعه گنج، منوجان، عنبر آباد، جیرفت و رودبار میشد.
با وجود اقدامات انجام شده اما خشکسالیهای متوالی، عدم استقبال برخی از کپر نشینان، عدم توان مالی خانوارها برای دریافت وامها، مهاجرتهای ناشی از تغییرات اقلیمی و دور افتاده بودن برخی از این روستاها و عدم اجرای کامل طرحها موجب شد برخی از این مردم از خدمات استفاده نکنند.
۱۷ بهمن امسال ۴ هزار خانه جدید در اختیار محرومان قرار گرفت
گامهای بعدی اما به مرور زمان برداشته شد و در آخرین مورد ۱۷ بهمن ماه سال جاری ۴ هزار واحد مسکونی احداث و کلید این واحدها تحویل مردم محروم جنوب کرمان شد.
با این وجود هنوز هم به خصوص در شرق استان دهها روستای محروم وجود دارند که از کمترین امکانات نیز محروم هستند اما در مقابل هزاران روستا از شرایط بحرانی خارج شده و هم اکنون رونق گرفتهاند.
هم اکنون راههای دسترسی این مناطق به استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان و مرکز استان کرمان توسعه یافته است. افزایش خدمات درمانی و بهداشتی و تأسیس دهها بیمارستان، استقلال اکثر اداره کلهای جنوب استان کرمان، احداث فرودگاه، توسعه جادهها، توسعه خدمات آموزشی و افزایش اشتغال و به ویژه افزایش امنیت در این مناطق که نتیجه تلاش مردم محلی و پیگیری نمایندههای مجلس و مسئولان طی سالهای گذشته بوده؛ حالا آیندهای روشن را قابل چشم مردم قرار داده و در آستانه انتخابات مجلس مردم روستاها و شهرستانهای جنوب کرمان با درک صحیح و عملی از خدماتی که طی چهار دهه اخیر دریافت کردهاند شوق و شور ویژه ای برای شرکت در انتخابات پیش رو دارند.
در آستانه انتخابات مردم جنوب کرمان با درک صحیح از خدماتی که طی چهار دهه اخیر دریافت کردهاند شور ویژه ای برای شرکت در انتخابات پیش رو دارند
کمال احمدی، یکی از ریش سفیدان شهرستان منوجان است که در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: ما خدمات نظام را از نزدیک احساس کردهایم و میدانیم اگر نماینده و مسئولی دلسوز داشته باشیم میتوانیم راه محرومیت زدایی را بهتر طی کنیم.
وی گفت: بسیاری از خدماتی که در حال حاضر در جنوب کرمان وجود دارد در گذشته آرزوی مردم بود و حالا ما میدانیم شرکت کردن در انتخابات و انتخاب فردی که دلسوز باشد چه تأثیری بر آینده ما دارد به همین دلیل جوانان شهرستان منوجان پر شور و با شوق به طرفداری سالم از کاندیداهای شهرستان مشغول هستند و ساعتها در ستادهای تبلیغاتی کار میکنند.
زهرا شعبانی جوان جیرفتی است که در همین زمینه میافزاید: یکی از دلایل اینکه شور تبلیغاتی در جنوب کرمان بسیار پر شور تر از شمال استان دیده میشود این است که مردم به صورت ملموس تأثیر انتخاب نماینده خوب و بد را چشیدهاند و میدانند اگر نمایندهای دلسوز وارد مجلس شود برای مردم کار میکند و اگر نمایندهای منفعل وارد مجلس شود بسیاری از طرحها مسکوت میماند.
وی گفت: وقتی مردم از کمترین امکانات در ابتدای انقلاب به سمت توسعه حرکت کردهاند عملاً طعم خدمت را چشیدهاند و در مسیر انقلاب حرکت میکنند همین مساله موجب شده مردم در این روزها با شور اشتیاق و البته هوشمندی بیشتری به سمت انتخاب فردی تمایل پیدا کنند که احساس میکنند میتواند برای رفع مشکلات کمک و یارشان باشد.
فرماندار قلعه گنج در جنوبی ترین نقطه استان کرمان در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت این شهرستان برای برگزاری انتخابات میگوید: خوشبختانه میزان مشارکت مردم این شهرستان در اکثر انتخاباتهای گذشته بیش از ۸۰ درصد بوده و این یعنی مردم همیشه در مقابل سرنوشت خود و حق انتخابی که دارند حساسیت بالایی دارند.
مهدی شهسواری بیان کرد: هم اکنون تمام اقدامات لازم برای برگزاری انتخاباتی با شکوه در شهرستان اندیشیده شده است و برای اخذ رأی در مناطق دور افتاده نیز صندوق رأی سیار در نظر گرفته شده و صندوقها به تمامی مناطق و روستاهای شهرستان نیز ارسال میشود.
وی گفت: شور و اشتیاق وصف ناشدنی در ایام رقابتهای انتخاباتی در شهرستان در اوج همدلی و سلامت کامل وجود دارد و انتظار داریم در روز جمعه حضور مردم در پای صندوقهای رأی گسترده باشد.
فرماندار رودبار جنوب نیز به خبرنگار مهر گفت: مردم در سالهای اخیر طعم خدمت و محرومیت زدایی را چشیدهاند و میدانند در صورت حضور گسترده پای صندوقهای رأی و انتخاب مناسب و پشتیبانی از مسئولان راه محرومیت زدایی نیز با اقتدار بیشتری طی میشود.
محمود قانعی فرد بیان کرد: تمام عوامل انتخابات در این شهرستان آمده برگزاری انتخاباتی پر شور هستند و تجربه نشان داده است درصد مشارکت مردم در انتخابات در این شهرستان قابل توجه است به همین دلیل تمهیدات لازم برای حضور گسترده مردم در تمام نقاط شهرستان در نظر گرفته شده است.
طبق قانون سه نماینده از سه حوزه انتخابی جنوب و شرق استان، شامل دو نماینده از جنوب کرمان و یک نماینده از شرق کرمان راهی مجلس میشوند و این روزها تب و تاب انتخابات در این مناطق حتی روستاهای کپر نشین و دور افتاده چشمگیر است.
طبق آمار موجود در حال حاضر دو میلیون یکصد نفر در بزرگترین استان کشور واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هستند که از این تعداد ۶۹ هزار نفر رأی اولی میباشند که نیمی از آنها در جنوب کرمان زندگی میکنند.
همچنین طبق اعلام استانداری کرمان ۹۹۲ صندوق اخذ رأی سیار و هزار و ۳۲۸ صندوق رأی ثابت برای اخذ رأی مردم در ۲۳ شهرستان استان کرمان در نظر گرفته شده و
۱۹۰ نفر برای کسب ۱۰ کرسی مجلس استان کرمان به رقابت خواهند پرداخت.
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