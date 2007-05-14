احداث شهرک های صنعتی سبب افزایش قیمت مسکن شده است

علی فرخزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : شهرک های صنعتی با استناد به قانون معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی بیش از شعاع 120 کیلومتری ، توسعه چشمگیری در برخی مناطق استان به خصوص محور آبیک - قزوین یافته اند و تجمیع امکانات در کنار این واحدها سبب شده نرخ زمین و مسکن افزایش قابل توجهی پیدا کند.

وی افزود : گرچه احداث شهرک های صنعتی درمحدوده استان سبب ایجاد اشتغال در منطقه می شود اما تبعات ناشی از افزایش قیمت مسکن نیز جبران ناپذیر است .

فرخزاد خاطر نشان کرد : ایجاد شهرک های صنعتی در این محور افزایش جمعیت را در استان به همراه داشته است که و به طور قطع واحدهای مسکونی فعلی پاسخگوی نیاز این میزان از جمعیت نخواهد بود ضمن اینکه افزایش تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن نرخ ها را به صورت تصاعدی افزایش می دهد.

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین یادآور شد : ظرفیت جمعیت این منطقه در حال حاضر تکمیل است و رشد بیش از این مقدار علاوه بر افزایش نرخ خدمات مشکلات عدیده دیگری به دنبال خواهد داشت.

وی در خصوص ظرفیت ترافیکی محور آبیک - قزوین تصریح کرد : ظرفیت ترافیکی این محور قبل از ساخت و ساز واحد های صنعتی و منازل مسکونی تکمیل شده است به همین دلیل افزایش ساخت و ساز بار ترافیکی را نیز افزایش می دهد که این امر از کشش و ظرفیت راه های منطقه خارج است.