  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۵۵

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هوش مصنوعی ظرفیت های زیادی برای استفاده در حوزه توانبخشی دارد

هوش مصنوعی ظرفیت های زیادی برای استفاده در حوزه توانبخشی دارد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر استفاده از ظرفیت های شگفت انگیز هوش مصنوعی در حوزه توانبخشی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خسروآبادی، در آستانه برگزاری هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی، گفت: این همایش ۲۷ و ۲۹ فروردین ۹۹ با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته در حوزه علوم شناختی برگزار می‌شود و علاوه بر ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه تبادل دانش و تجربیات نیز انجام خواهد گرفت.

وی افزود: از محورهای هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی ارتباط علوم شناختی و رسانه، خلاقیت در تصویربرداری مغز، ارزیابی شناختی، مدل سازی شناختی، استفاده از هوش مصنوعی، زبان شناسی شناختی و توانبخشی علوم شناختی است.

استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز شناختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه موضوع هوش مصنوعی سابقه طولانی در ایران دارد و کارهای زیادی در حوزه تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است، گفت: از لحاظ حجم مقالات و استنادات در تحقیقات، ایران رتبه شانزدهم دنیا در زمینه هوش مصنوعی را دارد.

خسروآبادی اظهار داشت: استفاده از هوش مصنوعی در علوم شناختی، علوم پزشکی، علوم اعصاب و علوم اجتماعی از جمله تاب‌آوری اجتماعی امکان‌پذیر است که در حال حاضر بخشی از این موضوعات به مرحله کاربردی رسیده و عملیاتی شده و بخشی از آن محقق نشده است. به عبارتی استفاده از هوش مصنوعی در حیطه تشخیص بیماری‌ها بیشتر انجام گرفته تا اینکه در حوزه توانبخشی بتوان از آن استفاده کرد در حالی که هوش مصنوعی در حوزه توانبخشی ظرفیت‌های شگفت انگیزی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در آینده می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی در علوم اجتماعی و توانبخشی استفاده‌های زیادی کرد و از کاربردهای آن در این علوم بهره‌مند شود.

کد مطلب 4855359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها