رای اولی های استان تهران ۲۰۰ هزار و ۱۹۸ نفر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شکر الله حسن بیگی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری بیست و پنجمین جلسه ستاد انتخابات استان تهران مشترک با حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که در شهرستان ری برگزار شد اظهار داشت:

حسن بیگی با اشاره به اینکه در روزهای باقی مانده تا انتخابات دوم اسفندماه فضای تبلیغاتی و انتخاباتی رصد می‌شود افزود: فرمانداران با جدیت با تخلفات انتخاباتی کاندیداها برخورد کند چرا که راهبرد ستاد انتخابات استان تهران قانونمداری، بی طرفی کامل در روند اجرای انتخابات بر مدار اخلاق مداری است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران عنوان داشت: با توجه به برگزاری دو انتخابات بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ صندوق رأی و ۶۶۸۹ شعبه اخذ رأی برای استان تهران پیش‌بینی شده است که از این تعداد ۶۱۱۲ شعبه روستایی و ۵۷۶ شعبه شهری است.

وی در ادامه از توزیع اقلام انتخاباتی، تعرفه‌ها و صندوق‌های شفاف مدنظر وزارت کشور بین فرمانداری‌ها خبر داد و عنوان داشت: در استان تهران همه مقدمات برای برگزاری انتخابات مطلوب دوم اسفند فراهم شده است و ۹ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۹۸۱ نفر واجدان شرایط رأی دادن در استان تهران و تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۸ نفر رأی اولی هستند.