رئیس پلیس راهور ناجا به سئوالات مردم پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست های ارتباط مستقیم مردم با مسئولان نیروی انتظامی، این هفته ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا همراه با مدیران ذی ربط دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه جاری از ساعت 9 تا 12 از طریق سامانه نظارت همگانی ناجا مسقیما به پرسش های هموطنان پاسخ می دهد .

شهروندان تهرانی می توانند با شماره تماس 197 و سایر هموطنان با 88727777 - 021 نقطه نظرات، مسائل مشکلات و سئوالات خود را با مسئولان ناجا مستقیما مطرح کرده و پاسخ خود را بشنوند.