خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پیام‌های بی شمار نامزدهای انتخابات در فضای مجازی و تماس‌های صوتی و تلفنی امان را بریده است، پیام را که می‌خوانی آمده است «همه دعوتید به جشن همدلی دکتر … در تالار… به صرف شام با حضور خواننده محبوب».

فضای مجازی را مرور می‌کنی اوضاع وخیم‌تر از تبلیغات حقیقی است، نامزدها علناً به سیم آخر زده‌اند و از هر شیوه‌ای در حال بهره گیری هستند تا بتوانند خود را به صندلی سبز بهارستان برسانند.

دعوت از سلبریتی ها، استفاده ابزاری از قهرمانان ملی و المپیک ورزشی، حضور در آئین‌های ختم و مجالس عروسی، رفتن به دیدار خانواده‌های شهدا و مدافع حرم، پخش شکلات‌هایی که روی آن اسم نامزد خاص طراحی شده است، پخش تراکت و پوسترهایی که در آن عناوینی چون ناجی و … آمده است، تنها بخشی از آشفته بازار تبلیغاتی نامزدها در مازندران به شمار می‌رود.

در حوزه انتخابیه غرب مازندران، پای شعر و شاعری هم به تبلیغات باز شده است و در ستاد یکی از کاندیداها، شاعر به اصطلاح پرآوازه این گونه شعر می‌سراید و دیگران به به می‌گفتند «به باغ می‌رود، ده به ده، مردمان کرد و عجم، همه به انتخاب تو به پا خواسته‌اند، شور و حالی برپاست… خبری در راه است».

به هر سوی خیابان که می نگری، تمثال مبارک نامزدی هویدا است، درختان، تیرها و پست‌های برق، دیوارهای منزل اشخاص و دستگاه‌های دولتی، بیلبوردهای تبلیغاتی نامزدهایی شده‌اند که قرار است فردا با ورود به خانه ملت، قانون گرایی کنند و ناظر بر حسن اجرای قانون باشند.

یکی از نامزدها، کارت‌های افتخاری برای حامیان صادر و عنوان می‌کند آنانی که تمایل دارند نماینده کاندیدا در محل شعب اخذ رأی باشند مدارک را برای صدور کارت تحویل دهند

در یکی از حوزه‌های انتخابیه مازندران، یکی از نامزدها، کارت‌های افتخاری برای حامیان صادر و عنوان می‌کند آنانی که تمایل دارند نماینده کاندیدا در محل شعب اخذ رأی باشند مدارک را برای صدور کارت تحویل دهند.

برپایی همایش‌های وعظ و سخنرانی در تالارها، رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی و اماکن مذهبی این روزها داغ است و مجالس ختم و عزا و عروسی نیز رنگ انتخابات گرفته است و مداح در مجالس عزا، بارها از حضور کاندیداهای محترم تقدیر می‌کند و آن قدر اسامی مختلف را بر زبان می آورد که شرکت کنندگان در مجلس ختم فراموش می‌کنند در مراسم عزای چه کسی شرکت کرده‌اند.

در مجالس عروسی نیز، خواننده غیرمجاز مجلسی بعد از هر بادا بادا مبارک بادا، نام یک کاندیدای خاص را می‌آورد و کادوهای نامزدها به زوج‌های جوان، معمولاً پرزرق وبرق تر از دیگر میهمانان است.

پل‌های عابر پیاده در مسیر ساری قائمشهر و یا پل‌های داخل شهر به بیلبورد تبلیغاتی نامزدها مبدل شده است، عکس نامزدها در حالی که دو دست خود را به بالا برده‌اند و یا آنکه به دور دست اشاره می‌کنند، با بهره گیری از فتوشاپ فراوان به چشم می‌خورد.

در این بین برخی مردم معتقدند انسان‌های اصیل را با پول، قدرت و منصب نمی‌توان خرید و حضور افراد در جشن‌ها و کارناوال‌ها تعیین کننده نیست و باید به افرادی رأی داد که متخصص، متعهد، پایبند به نظام و قانون اساسی باشند.

سینماها رنگ انتخابات گرفت

سینماهای مازندران این روزها پررونق شده‌اند و سالن پرده‌های نقره‌ای به محل برپایی همایش‌های همدلی و اتحاد نامزدهای انتخابات تبدیل شده است و کاندیداها با قرار گرفتن روی سن و مقابل پرده‌های بزرگ و نقره‌ای، شعارهایی جالب و رنگارنگ می‌دهند، شعارهایی نظیر ایحاد تعاونی‌ها برای اشتغال جوانان، بازسازی جاده‌ها به ویژه جاده‌های خطر و صعب العبور گهرباران و میاندرود، ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی، سرکشی در روستاها، احیای کارخانه‌های ورشکسته، پیگیری آب برای زمین کشاورزی، ایجاد مجمع گلریزان برای زندانیان.

بازار شرط بندی بر روی نامزدها هم بین برخی طرفداران گرم شده است، یکی از نامزدها برای پرکردن سالن همایش که در حاشیه شهر اجاره کرده است اعلام می‌کند، دوستانی که قصد دارند در همایش فلان نامزد حضور پیدا کنند، مینی بوس برای تردد هماهنگ شده است.

آماده سازی اراضی ۲۰۰ هکتاری در شرق منطقه صنعتی، حضور در خانواده ایثارگران و جانبازان از دیگر شعارها و روش‌هایی است که نامزدهای انتخابات برای کسب آرای مردم بهره می‌گیرند.

۱۷۱ داوطلب در حوزه‌های انتخابیه مازندران رقابت دارند و اگر هر داطلب یک وعده مطرح کند، وعده‌های بی شماری خواهد شد اما تجربه انتخابات دوره‌های گذشته نشان می‌دهد مردم در روز انتخابات و پای صندوق‌های رأی، حسابشان را از وعده‌ها جدا خواهند کرد و تلاش می‌کنند شایسته‌ها به مجلس راه یابند.